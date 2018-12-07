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Новое уголовное дело возбуждено в связи с вырубками алтайских лесов — на сей раз органы следствия усмотрели превышение должностных полномочий сотрудниками Ларичихинского лесничества управления лесами краевого Минприроды.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, весной текущего года в Тальменском районе должностные лица лесничества в рамках исполнения государственного задания в части санитарных рубок леса без проведения обязательного лесопатологического обследования заключили договор купли-продажи лесных насаждений с казенным автономным управлением "Алтайлес".
"Превышение должностных полномочий повлекло впоследствии проведение в лесничестве рубок здоровых деревьев породы сосна и береза, в связи с чем государству был причинен имущественный ущерб в размере около 6 миллионов рублей", — указывают в СКР.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить лиц, причастных к совершению данного преступления.
Отметим, что на этой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности со стороны должностных лиц Тягунского участкового лесничества. В этом случае речь идет о сплошных рубках леса с ущербом более 12 миллионов рублей.
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