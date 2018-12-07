Пятница, 7 Декабрь, 09:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,74
€ 75,61
246961
Обь
77см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Ущерб на 6 млн: новое уголовное дело возбудили из-за рубок алтайского леса

, ИА "Амител"
В превышении должностных полномочий подозревают сотрудников Ларичихинского лесничества

Фото: chaikovskiy-news.ru

Новое уголовное дело возбуждено в связи с вырубками алтайских лесов — на сей раз органы следствия усмотрели превышение должностных полномочий сотрудниками Ларичихинского лесничества управления лесами краевого Минприроды.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, весной текущего года в Тальменском районе должностные лица лесничества в рамках исполнения государственного задания в части санитарных рубок леса без проведения обязательного лесопатологического обследования заключили договор купли-продажи лесных насаждений с казенным автономным управлением "Алтайлес".

"Превышение должностных полномочий повлекло впоследствии проведение в лесничестве рубок здоровых деревьев породы сосна и береза, в связи с чем государству был причинен имущественный ущерб в размере около 6 миллионов рублей", — указывают в СКР.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить лиц, причастных к совершению данного преступления.

Отметим, что на этой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности со стороны должностных лиц Тягунского участкового лесничества. В этом случае речь идет о сплошных рубках леса с ущербом более 12 миллионов рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:34
Эйфелеву башню закроют из-за протестов в Париже 0
09:30
Алтайский Альфа-Банк раскрыл финансовые показатели по итогам 2018 года 0
09:23
Госдеп США потребовал от РФ отказаться от ракеты 9М729 0
09:16
Ущерб на 6 млн: новое уголовное дело возбудили из-за рубок алтайского леса 0
09:02
Россиян с 2020 года хотят обязать ставить на платный учет свои телефоны 11
08:57
СМИ: ветеран из Магадана не просил перечислить соцвыплату Медведеву 1
08:40
Новогодние чудеса сбываются в золотых горах сокровенного Алтая 2
08:37
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 7 декабря 0
08:30
Психологическая гештальт-конференция пройдёт в Алтайском филиале РАНХиГС 1
08:21
СМИ рассказали о поломках запущенного Порошенко экспресса в аэропорт 0
08:17
Австралийское чудо: лучшие фото удивительной и нестандартной Эмили Браунинг 0
08:06
"Аполлон-17": история последнего путешествия человека на Луну 10
07:50
Квартиру с хамамом и теплыми лоджиями продают в Барнауле за 9,8 млн руб. 0
07:34
До каких пор жильцы квартир с электроплитами будут платить за свет меньше 13
07:19
Прекрасные девушки в теплых шубах: спасаемся от холода 0
07:03
Погода точно будет новогодней: прогноз на конец 2018-го в Барнауле 2
06:48
Зима, холода: какие болезни возникают из-за мороза 0
06:32
Утепляемся: животные, которые основательно подготовились к зиме 0
06:17
Мороз продолжит властвовать в Алтайском крае 7 декабря 0
06:01
Союз кинематографистов заявил о разрушенной системе проката на Алтае 0
05:57
Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги", прежде чем говорить 8
04:43
Лукашенко извинился перед Путиным за спор о цене на газ 1
03:40
Россияне потратят на встречу Нового года в среднем 17 тысяч рублей 6
02:46
Назван самый популярный клип в России на YouTube в 2018 году 0
01:11
Дудь прокомментировал обвинение в краже вопросов для интервью с Буруновым 0
00:55
Ученые назвали главную отличительную особенность неверных женщин 0
23:55
Путин поручил Медведеву создать учебник по нацполитике для чиновников 0
23:47
Жиган рассказал депутатам Госдумы о славном будущем рэпа 0
23:22
Рада разорвала Договор о дружбе между Украиной и Россией 0
22:57
Составлен портрет среднестатистического российского коррупционера 2
22:44
Эрика Давидыча освободили в суде по апелляции и вернули все имущество 0
22:21
Лукашенко намерен встретиться с Путиным, чтобы обсудить все до Нового года 0
21:53
Госдума лишила неприкосновенности депутата в закрытом от прессы режиме 0
21:38
Медведев успокоил россиян: "Мы переломили тренд на падение доходов" 0
21:23
Мутко готовит губернаторам целевые показатели по строительству 0
20:51
Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года 0
20:35
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии - 683 рубля 66 копеек 7
20:08
Неизвестные в масках украли более 1 млн рублей в платежном центре Барнаула 2
19:53
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью с Буруновым 1
19:36
Дмитрий Киселев решил организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже 3
19:08
Коротко о главном: новые высотки, мусор бизнес-класса и "танки" в Лебяжьем
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 декабря
18:51
Медведев: НДС повысили для того, чтобы не уменьшались доходы россиян 24
18:35
Минздрав рассказал, как провести новогодние каникулы с пользой 1
18:18
Медведев рассказал, какие семьи в России страдают от бедности 4
17:51
Медведев: на выполнение социальных обязательств направят 22 трлн рублей 6
17:32
Медведев о России: "Экономика быстроразвивающейся страны" 8
17:27
Барнаульского бодибилдера наказали за контрабанду стероидов 1
17:12
Уголовное дело возбудили после травмирования девочки на качелях в Рубцовске 0
17:03
Медведев назвал самое трудное решение последних десятилетий 11
16:49
Ребенок насмерть замерз в Иркутской области, пока его родители тушили школу 8

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.