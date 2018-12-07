Фото: worldfocus.ru
Одну из главных парижских достопримечательностей — Эйфелеву башню — временно закроют в субботу, 8 декабря, из-за акций протеста против повышения цен на топливо. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт башни.
"Из соображений безопасности Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в течение всего дня 8 декабря", — цитирует агентство текст сообщения.
Подчеркивается, что всем купившим билеты посетителям вернут деньги.
Акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября. Они сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. Жертвами протестов стали четыре человека, сотни были ранены.
Комментарии
Вообще-то они мирные, ходят в зеленых жилетах и никого не трогают
но есть специально обученные люди которые эти столкновения и организовывают
Так ты щас европейское государство в агрессии своих граждан обвинил???