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Полиция в Барнауле устанавливает водителя автомобиля, столкнувшегося в Барнауле с грузовиком КамАЗ и скрывшегося с места аварии.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент имел место вечером 1 декабря на проспекте Калинина в районе здания № 15/2. Около 19:30 произошло столкновение транспортных средств, автомобиля КамАЗ 6520-43 и неустановленного автомобиля под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного происшествия, просят сообщить по телефонам (3852) 393-605, 391-090, 393-555, или 02.
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Камаз сильно разбит? Или новое ведро помято?