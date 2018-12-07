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Люксембург первым в мире сделает общественный транспорт бесплатным

, ИА "Амител"
Данное решение поможет разрешить проблему пробок

Фото: busphoto.ru

Власти Люксембурга решили со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте — автобусах, трамваях и пригородных поездах. Таким образом, герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом, пишут "Ведомости", ссылаясь на The Guardian.

В столице Люксембурга живут порядка 110 тысяч человек, а население самого герцогства насчитывает свыше 600 тысяч. Также порядка 200 тысяч человек ежедневно приезжают в Люксембург на работу из Франции, Бельгии и Германии. Поэтому карликовое государство сталкивается с серьезными пробками на дорогах.

Переизбранный на новый срок премьер Люксембурга Ксавье Беттель обещал уделять особое внимание окружающей среде и разрешить проблему пробок.

Минувшим летом в Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Пока власти не определились, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.12.2018 10:22
- гость -

а население самого герцогства насчитывает свыше 600 тысяч.

короче Барнаул в Европе

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7.12.2018 10:25
- гость -

Короче показушники!

0  0
7.12.2018 10:33
- гость -

В Латвии давно уже такое практикуется в некоторых городах

0  0
7.12.2018 10:48
- гость -

В Латвии давно уже такое практикуется в некоторых городах
Это Эстония которая?

0  0
7.12.2018 10:50
- гость -

В 1991 году во время развала СССР был весь транспорт бесплатным какое-то время. Может и не везде, но 100% было, я это помню. Так что Люксембург далеко не первый)

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7.12.2018 10:51
- гость -

И таксофоны были бесплатными, кстати, в то же самое время.

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7.12.2018 10:58
- гость -

на фоне наших новостей о повышении цен за проезд!!.........

0  0
7.12.2018 11:06
irvica88

Этой осенью случилось попасть в Италию и Швейцарию и там у нас произошло два интересных случая.
Направлялись из небольшого городка Марина ди Пиза в Пизу, зашли в автобус, хотели оплатить (оплату принимает водитель и даёт билет), но он несколько раз сказал "finish", мы так поняли оплатим по приезду. Но в течение поездки, поняли, что у него попросту что-то случилось с валидатором (то ли сломался, то ли бумага закончилась) так вот довёз он до места назначения всех абсолютно бесплатно, притом, что останавливался он и на остановках и на трассе и брал абсолютно всех. Потом я прочитала в какой-то статье, что если только не сам автобус сломан и не может передвигаться, в остальных случаях, общественный транспорт везёт пассажиров бесплатно, то есть нет у водителя сдачи или закончились билеты, пассажиры за это не несут никакой ответственности.
Единственное, если, например, на электричку вы не прокомпостировали или не приобрели билет, то ждут вас немалые штрафы до 50 евро ( при нас штрафовали не мало людей).
Второй случай был в Швейцарском маленьком городке Беллинцона. Билеты на автобус приобретаются в автомате на остановке. Когда ты заходишь в автобус - водитель с тобой здоровается, а когда выходишь - прощается, одет с иголочки: черные брюки, белая рубашка и галстук. Да, билеты никто не проверяет! Но сам ты даже и подумать не можешь, чтобы обмануть и проехать зайцем, как то положительно на тебя действует атмосфера порядочности)
Вот вам и "загнивающая" Европа)))

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