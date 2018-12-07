Фото: geekhacker.ru
Соцсеть "ВКонтакте" с начала текущего года заблокировала свыше восьми миллионов постов, которые поощряли самоубийство или нанесение увечий. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение соцсети.
В компании отметили, что удаленная информация включала текст, видео, фото и аудиозаписи. Также соцсеть заблокировала более 1,8 миллиона уникальных профилей и 11,3 тысячи сообществ, распространявших такие материалы.
Отдельно за данный период соцсеть удалила более 300 тысяч единиц контента, связанного с пропагандой насилия в школах. Кроме этого, заблокировано более 8,6 тысячи уникальных профилей и свыше 500 сообществ, которые распространяли подобную информацию.
Также "ВКонтакте" анонсировала запуск раздела "Центр безопасности" — vk.com/safety. "В этом разделе пользователи могут узнать, что делать, если они столкнулись с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией. Отдельное внимание "ВКонтакте" уделили вопросам детской безопасности — подготовили советы для детей и родителей, а также рассказали о борьбе с поощрением насилия в школах, самоубийств и детской эксплуатации", — цитирует агентство объяснение компании.
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