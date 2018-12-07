Фото: worldpodium.ru
Народный артист России Александр Розенбаум оказал квалифицированную медпомощь женщине, которой стало плохо во время полета в самолете. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на продюсера музыканта Беллу Купсину.
"Это правда, они летели на самолете, девушке стало плохо. Все хорошо закончилось. Это счастье, что он находится в нужном месте в нужное время, Александр Яковлевич — врач и человек с большой буквы", — цитирует ее слова агентство.
По словам Купсиной, Розенбаум не впервые помогает людям, просто артист "не любит это афишировать".
Агентство, ссылаясь на источник в экстренных службах Крыма, пишет, что инцидент произошел на самолете, летевшем из Москвы в Симферополь.
Розенбаум в 1974 году поступил в Первый Ленинградский мединститут им. И. П. Павлова по специальности "анестезиология-реаниматология". После окончания вуза пять лет работал врачом скорой помощи. Параллельно обучался на вечернем отделении музыкального училища при Дворце культуры им. С. М. Кирова по классу джазовой аранжировки.
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