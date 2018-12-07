Фото: barnaul.org
Дорожники вывезли с улиц Барнаула в ночь на 7 декабря 2675 кубометров снега, информирует пресс-центр городской администрации.
"Для посыпки наиболее опасных участков проезжей части, спусков, подъемов израсходовано 70 тонн песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 94 единицы снегоуборочной техники", — добавляют городские власти.
В дневное время сегодня на уборке дорог от снега задействовано 69 единиц техники. Кроме того, 67 дворников и 36 грузчиков очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.
Автомобилистов просят быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
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