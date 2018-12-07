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Россиян могут обязать платно регистрировать телефон в базе данных

, ИА "Амител"
Незарегистрированные телефоны не смогут работать в сотовых сетях российских операторов

Фото: novator.io

Россиян с февраля 2020 года могут обязать регистрировать сотовые телефоны в специальной базе данных. Об этом пишет "Российская газета".

Регистрация будет происходить по идентификатору абонентского устройства IMEI, присваивающемуся аппарату при производстве. Данные поправки в закон о связи обсуждались на заседании Временной комиссии по развитию информационного общества в Совфеде.

Издание подчеркивает, что стоимость регистрации телефона для физлица не должна превышать 100 рублей. Порядок регистрации пропишут в правительственном акте.

Данные о владельцах телефонов и самих устройствах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе. Смартфоны, которые не будут зарегистрированы, не смогут работать в сотовых сетях российских операторов. Так создатели закона хотят вести борьбу с серым импортом телефонов и исключить возможность использования украденных смартфонов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.12.2018 11:33
- гость -

Видимо вопрос в Нашу пользу уже решон!

0  0
7.12.2018 11:33
Жоржик

А зачем копии новостей то плодить ?

0  0
7.12.2018 11:40
- гость -

а правители в курсе, что имей краденого телефона поменяют за 100 р. в любом ремонте или скупке. даже дома можно бесплатно поменять с компа программой типа нокиа тюнс.

0  0
7.12.2018 11:42
- гость -

эта безумная затея имеет только одну цель - чтобы несогласные не писали плохо про партию пжив и правителей в интернетах!

0  0
7.12.2018 11:46
- гость -

и да, батька в Беларуси уже принял такой закон- нечего анон правду писать, а за не анон сразу в концлагерь всю семью, как в севкарейке.

0  0
7.12.2018 11:48
Панночка

а зачем одна и та же новость в один день?
в 9.02 писали уже

0  0
7.12.2018 11:57
гостю 11:46

Из концлагеря строчишь ?

0  0
7.12.2018 11:58
гость

Ну вот уже и в мозги к нам влезли .

0  0
7.12.2018 12:00
- гость -

а правители в курсе, что имей краденого телефона поменяют за 100 р. в любом ремонте или скупке. даже дома можно бесплатно поменять с компа программой типа нокиа тюнс.

И что ты будешь делать с телефоном на который у тебя нет документов? У тебя нет документов, на свой телефон? тогда как ты докажешь что ты его купил в магазине, а не у наркош в подворотне, уже не менты должны что там доказать а ты и к чертям презумпцию невиновности, менты тупо скинули с себя работу, не дай бог какой пикет иль митинг, а они по уголовке заняты.

0  0
7.12.2018 12:06
- гость -


7.12.2018 12:00
- гость -
какие документы!? упаковка, чек и паспорт нужны только на гарантийный срок, потом их выбрасывают, иначе весь дом мануалами и паспортами захламится.

0  0
7.12.2018 12:16
- гость -

цель другая совсем, денег с народа собрать, у каждого жителя старше 6 лет сейчас есть телефон, а у некоторых и не один, вот и планируют собрать. При этом у меня еще 2 телефона дома лежит, на случай если сломается/потеряю/украдут, вот так захочешь на пару дней попользоваться - еще 100 руб, но честно говоря думал следующий уже налог на воздух будет, а нет, креатив еще есть.

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