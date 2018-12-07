Компания МТС проанализировала предпочтения жителей Алтайского края при чтении электронных книг. Исследование основано на обезличенных данных за десять месяцев 2018 года. В Алтайском крае интересуются литературой о саморазвитии и предпочитают фантастику и любовные романы.
МТС проанализировала электронные книги из массива прочитанных в Алтайском крае в приложении "МТС Книги" в период с января по октябрь 2018 года. Самыми популярными среди жителей края стали "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Джо Диспенза и "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери. На третьем месте оказалась "Разведенная жена, или Жизнь после" Дарьи Кова. Замыкают ТОП-5 книги популярной фантастической дилогии Сергея Лукьяненко "Черновик" и "Чистовик".
Алтайский край — единственный регион России, где книга классика современной мировой фантастики Рэя Брэдбери попала в ТОП предпочтений, обойдя бестселлеры современных российских авторов.
Самые популярные жанры электронных книг у читателей Алтайского края — фэнтези, детективы и любовные романы. Наименьшей популярностью у читателей края пользуются книги по менеджменту, медицине, философии и юриспруденции. Новые знания в данных сферах они обычно ищут в интернете и социальных сетях. Также не читает электронные книги и аудитория, которая интересуется религией, правом, технологиями производства, естественными и техническими науками.
Кроме того, барнаульцы все чаще готовы платить за контент — количество пользователей, читающих по платной подписке, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Какие книги читают в других регионах России
Тяга к чтению и жанровые предпочтения от региона к региону заметно меняются, хотя почти повсюду самыми популярными стали одни и те же книги — "Черновик" и "Чистовик" Лукьяненко. Четверть книголюбителей в выборке отдают предпочтение фэнтези и фантастике, каждый десятый читатель интересуется детективными сюжетами и современной прозой. Замыкает ТОП-5 самых популярных жанров — любовная лирика. При этом россияне всех возрастов активно читают классические произведения из школьной программы. Каждая третья книга в ТОП-25 самых популярных книг — русская и зарубежная классика. Наиболее читаемые классики — Рэй Брэдбери, Федор Достоевский, Джейн Остин, Александр Куприн, Лев Толстой, Иван Тургенев.
О приложении "МТС Книги"
"МТС Книги" — мобильное приложение, предоставляющее доступ абонентам МТС к более чем 120 000 книг. Читать можно без доступа к интернету, а пользоваться сервисом первые семь дней — бесплатно. Также есть бесплатный доступ к каталогу русской классики. Читать книги можно на сайте books.mts.ru или в приложении "МТС Книги" iOS или Android.
Комментарии
пф, попса.
Почитайте лучше Р. Сенчина "Елтышевы".....жоска, но жизненно