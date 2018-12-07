Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
6 декабря в Барнауле прошла встреча начинающих предпринимателей с соучредителем "Грильницы" Дмитрием Ивановым, а также директором по развитию сети быстрого питания Максимом Тушковым. Организатором мероприятия выступил Краевой Дворец молодежи. Площадку предоставил Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время "Грильница" — одна из ведущих сетей быстрого питания в Алтайском крае, имеющая восемь точек в Барнауле и по одной в Новоалтайске и Бийске.
Дмитрий Иванов рассказал собравшимся, что его путь к заведению, которое сейчас известно далеко за пределами Барнаула, был не слишком легким и быстрым. Еще будучи студентом, будущий основатель "Грильницы" пробовал торговать колбасными изделиями, где одновременно был и хозяином, и продавцом, и даже бухгалтером.
"Одно время я уходил из бизнеса и работал по найму. Но через несколько месяцев понял, что это вообще не мое. После чего окончательно вернулся к предпринимательской деятельности", — отметил основатель сети общепита.
Кстати, стартовый капитал будущего учредителя "Грильницы" в 2011 году, когда и началась история компании, составлял всего лишь 35 тысяч рублей. Помимо торговли колбасами, Дмитрий Иванов также занимался продажей кваса. Пробовал он себя и в других направлениях бизнеса.
Из практических советов, которые спикер дал молодым предпринимателям, стоит выделить, пожалуй, самый главный: "Не пытайтесь заходить на рынок, где уже сложилась большая конкуренция. Если вы действительно ставите цель достичь успеха, то ищите какую-то свою оригинальную нишу, которая пока не занята, или берите готовую франшизу, которая доказала свою эффективность. Третьего здесь не дано", — отметил Дмитрий Иванов.
Особенно сильно молодых предпринимателей на этот раз волновали вопросы социальной ответственности бизнеса. Дмитрий Иванов и Максим Тушков рассказали, что "Грильница" на регулярной основе помогает приюту "Ласка", фонду "Облака", также сотрудничает с организаторами "Трассы здоровья".
Кроме того, аудиторию заинтересовал вопрос, как организована служба доставки в "Грильнице". Например, кто виноват, что пиццу или шаурму пришлось ждать дольше положенного. Максим Тушков рассказал, что в компании постоянно работают над улучшением сервиса, и думать, что виновником задержки является курьер (последнее звено в цепочке) — ошибочно.
Напоследок начинающие предприниматели задали вопрос о стоимости франшизы "Грильницы" и планах расширить экспансию сети за пределы Алтайского края. По словам Дмитрия Иванова, уже в следующем году сеть быстрого питания намерена выйти на рынок Новосибирска. Если же говорить о франшизе, то запуск точки с нуля обойдется в 8-9 млн рублей. Это стоимость стандартного ресторана "Грильницы".
После встречи предприниматели поблагодарили спикеров, затем прошла совместная фотосессия.