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Вмешательство правоохранительных органов позволило не допустить отключения электроэнергии на социальных объектах в Горном Алтае в условиях резкого похолодания.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, была проведена проверка законности плановых отключений электроэнергии филиалом ПАО "МРСК Сибири" "Горно-Алтайские электрические сети" в шести населенных пунктах Майминского района в период с 5 по 9 декабря в условиях резкого понижения температуры воздуха (до -31 градуса).
"Планировалось ограничение поставки электроэнергии в двух школах, трех детских садах, двух котельных, детской больнице и прочих социальных объектах, а также в жилых домах граждан. По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Республике Алтай в ближайшие дни ожидаются аномально низкие температуры воздуха, в том числе на территории Майминского района до минус 37 градусов", — отмечают в прокуратуре.
Надзорное ведомство установило, что в условиях резкого похолодания плановое ограничение поставки электроэнергии создаст угрозу жизни и здоровью граждан.
В итоге в адрес гендиректора филиала ПАО "МРСК Сибири" "Горно-Алтайские электрические сети" было внесено представление с требованием перенести плановые отключения на территории района на более поздний срок.
"В результате принятых мер прокурорского реагирования предотвращено нарушение прав потребителей, принято решение о переносе плановых отключений в четырех населенных пунктах района и сокращении времени отключения в двух населенных пунктах с планируемых 9 часов до 2 часов. Соблюдение прав граждан поставлено на контроль", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
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