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США исключили военный ответ на инцидент в Керченском проливе

, ИА "Амител"
Ранее СМИ писали, что Штаты начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море

Фото: pxhere.com

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее задержали три военных украинских корабля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.

"Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на (инцидент) в Азовском море", — цитирует агентство слова генерала, произнесенные на дискуссионной площадке.

Данфорд отметил, что не обсуждал это с коллегой из РФ Валерием Герасимовым. По его словам, нужные месседжи до Москвы доводит политическое руководство Соединенных Штатов.

Ранее канал CNN писал, что Вашингтон начал подготовку к отправке военных кораблей в Черное море после инцидента в Керченском проливе.

"Мы регулярно проводим операции с целью укрепить безопасность и стабильность на всей территории действий Шестого флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", — заявил каналу официальный представитель флота.

Ранее высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что РФ ждут "боль и последствия", если она не отпустит украинских моряков, которые были задержаны после провокации Киева в Керченском проливе. В МИД РФ в ответ заявили, что высказывания Соединенных Штатов похожи на риторику "обезумевшего доктора".

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских корабля — два катера ВМС "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" — нарушили госграницу РФ и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования властей РФ. В результате корабли вместе с 24 украинскими военными были задержаны.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.12.2018 12:20
- гость -

За нашу и вашу свободу! В небе Боннэр, на земле Хайкин,Шехтман, Кац и Альбац, в воде Шестой флот!

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7.12.2018 12:22
- гость -

Да и правда зачем крутому дядьке на мерине с хорошо вооружённой охраной связываться с гопником в фиолетовых трениках с вытянутыми коленками и бутылкой дешёвого пива в руках.

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7.12.2018 12:28
- гость -

ага, рассматривают два варианта санкций: отключение от свифт и запрет российским судам заходить в порты Европы и Америки
ну и поставки оружия Украине.
кароче, нагибают, как за Афган- в результате гнилостный распад совка.

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