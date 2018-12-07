Фото: pxhere.com
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее задержали три военных украинских корабля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.
"Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на (инцидент) в Азовском море", — цитирует агентство слова генерала, произнесенные на дискуссионной площадке.
Данфорд отметил, что не обсуждал это с коллегой из РФ Валерием Герасимовым. По его словам, нужные месседжи до Москвы доводит политическое руководство Соединенных Штатов.
Ранее канал CNN писал, что Вашингтон начал подготовку к отправке военных кораблей в Черное море после инцидента в Керченском проливе.
"Мы регулярно проводим операции с целью укрепить безопасность и стабильность на всей территории действий Шестого флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", — заявил каналу официальный представитель флота.
Ранее высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что РФ ждут "боль и последствия", если она не отпустит украинских моряков, которые были задержаны после провокации Киева в Керченском проливе. В МИД РФ в ответ заявили, что высказывания Соединенных Штатов похожи на риторику "обезумевшего доктора".
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских корабля — два катера ВМС "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" — нарушили госграницу РФ и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования властей РФ. В результате корабли вместе с 24 украинскими военными были задержаны.
Комментарии
За нашу и вашу свободу! В небе Боннэр, на земле Хайкин,Шехтман, Кац и Альбац, в воде Шестой флот!
Да и правда зачем крутому дядьке на мерине с хорошо вооружённой охраной связываться с гопником в фиолетовых трениках с вытянутыми коленками и бутылкой дешёвого пива в руках.
ага, рассматривают два варианта санкций: отключение от свифт и запрет российским судам заходить в порты Европы и Америки
ну и поставки оружия Украине.
кароче, нагибают, как за Афган- в результате гнилостный распад совка.
"Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на (инцидент) в Азовском море",сказал пиндосский генерал."Те 24 украинских моряка-очередные жертвы путинского режима-находятся в московской тюрьме.А Москва,к сожалению,никаким морем не омывается.Я специально вчера на глобусе проверял."
Госсекретарь США Майк Помпео на саммите НАТО 4 декабря заявил: «США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению». О том, что Вашингтон готов выйти из заключенного СССР и США договора, президент Дональд Трамп предупредил в конце октября. Причина — в нарушении Россией обязательств по договору, пояснили американский лидер и члены его администрации.
Где наш зеркальный ответ супостатам?
7.12.2018 12:28
- гость -
глупо думать что Совят за Афган развалили.
Развалили страну , в которой люди хотели жить по справедливости и честности.
Что получили? Власть капиталла, который покупает совесть , правосудие, медицину, образование, и должности во власти и других структурах....
облили грязью строителей той страны, а все результаты труда десятков лет или присвоили или разрушили, захватили ресурсы...
только слепцы видят это иначе.
12:39
- гость -
Где наш зеркальный ответ супостатам?
Хосспаде - НЕЕЕТ!! Только не зеркальный ответ - снова подорожает топливо\коммуналка\жратва и пр. Только бы не ответ!!!!!!
12:41
- гость -
страну , в которой люди хотели жить по справедливости и честности.
Все жили одинаково серо и лениво.
Штатам нельзя уступать на миллиметра. Если противник идет на уступки они не выполняют своих обещаний. Зачем выполнять если тебе уже уступили, таков их девиз.
Обыграть их можно только умной и хитрой стратегией, но пока таковой не видно.
Оборона никогда не приводит к победе в сражениях. Она рано или поздно рухнет.
Нужно наступление ....
Какие санкции действуют в отношении России
Масштабные санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики. «Закон Магнитского», изначально направленный против лиц, которые, по мнению американских властей, могли бы быть причастны к смерти аудитора, позднее стал действовать в отношении ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права как в России, так и во всем мире.
Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины. В «крымских» санкциях фигуранты списка обязательно как-то связаны с «аннексией и/или интеграцией Крыма». В случае с «восточно-украинскими» санкциями никакой связи с событиями в Донецке/Луганске может не быть — госкомпании наказываются просто потому, что они госкомпании, «олигархи» — за самую отдаленную связь с режимом.
Санкции за кибератаки были введены предшественником Трампа — Бараком Обамой — 1 апреля 2015 года. Они позволяют Министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, подозреваемых в совершении кибератак.
2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он накладывает дополнительные ограничения на Иран, КНДР и Россию.
Самые малые группы санкций в отношении России — это санкции за оказание поддержки правительству Сирии и сделки с властями КНДР.
27 августа 2018 года вступили в силу санкции, которые напрямую не затрагивают физических или юридических лиц. Они связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Был запрещен экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины,
Что получили? Власть капиталла, который покупает совесть , правосудие,
Получили клептократию - власть вовы и его дружков.
12:45
- гость -
Нужно наступление ....
Страна уже наступила в секцию дзюдоиста
12.2018 12:41
- гость -
7.12.2018 12:28
- гость -
глупо думать что Совят за Афган развалили.
Развалили страну , в которой люди хотели жить по справедливости и честности.
Советы рухнули, потому что плановая экономика не выдержала гонки вооружений с США, санкции были, но ключевой роли не сыграли, так как экономика СССР не была интегрирована в мировой рынок, ограничивалась странами так называемого соц. лагеря
27 августа 2018 года вступили в силу санкции, которые напрямую не затрагивают физических или юридических лиц. Они связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Как рассекретили шпилевателей Скрипалей Чепигу с Мишкиным, так сразу прекратился визг про "хайли лайкли". А как визжала халда Захарова - любо дорого смотреть!
7.12.2018 12:50
Циничный котик
а вы экономист чтобы такое мне писать? я экономист если в чо.
и понимаю что рыночной экономики не существует....в отличае от вас.
7.12.2018 12:52
- гость -
себя не уважаешь, так других научись уважать