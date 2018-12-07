TED: Бизнес-мероприятие нового формата пройдет в Барнауле

11 декабря 2018 года в кинотеатре Пионер идеями для развития бизнеса будут делиться 5 спикеров. Реальный нетворкинг, включенность зала, практическая полезность, диалог с участниками мастер-класса. Теоретический материал в лучших принципах TED-презентации (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design; технологии, развлечения, дизайн) — американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями — прим.ред.) и практика игрового нетворкинга, закрепление полученной теории. Все спикеры — практики. Их опыт и знания подтверждены годами успешной предпринимательской деятельности. Темы партнёрства, команды, любви, личного бренда и вовлечения с новой стороны.
Спикеры мероприятия: хэдлайнер мероприятия Нелли Путилина — директор собственной РR-студии, эксперт по формированию личного брендинга и пиара для предпринимателей и всех желающих, Анна Даренко — совладелица маркетингового агентства, управляющая медицинским центром Леге Артис. Евгений Лузин — предприниматель, спортсмен, путешественник, владелец спортивного магазина. Павел Локтионов — эксперт по командообразованию, специалист Владислав Бермуда — эксперт по кроссмаркетингу № 1 в России.
Мероприятие выполняет в том числе благотворительную функцию. Часть денежных средств от мероприятия будет передана команде волонтеров больничных клоунов для работы с детьми в больнице.
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