До Нового года остается все меньше времени. Этот волшебный праздник каждый год приносит в жизнь человека радость, предвкушение чуда и сказку. Особенно ярко это ощущается в детстве. Объединенная редакция — Amic.ru и служба новостей "FM-Продакшн" уже вспомнили свои детские Новые года.
Их вы можете посмотреть здесь: www.amic.ru/news/428900
Теперь мы предлагаем вам прислать свои новогодние детские фотографии в WhatsApp по телефону +7-923-649-9641. Перед Новым годом мы опубликуем большую фотогалерею с вашими воспоминаниями об этом светлом, семейном празднике.
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