Фото: рцпв.рф
Движение перекроют в центре Барнаула 8 декабря в связи с проведением регионального этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Транспорт не сможет проехать по маршруту пробега факелоносцев в период с 16:00 до 18:30. В это время будут перекрыты четная и нечетная стороны проспекта Ленина в границах улиц Мамонтова и Молодежной, а также улица Молодежная на участке между проспектами Ленина и Социалистическим, проспект Социалистический в границах улиц Молодежная и Мерзликина.
Движение автобусов в этот период будет организовано по следующим схемам:
- маршруты №№ 1, 10, 19, 20, 24, 25, 27 35, 53, 110, 144: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр‑кт Социалистический – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;
- маршрут № 55: пл.Победы – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр‑кт Красноармейский – пл.Победы;
- маршруты №№ 33, 109, 109оп: …пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее – по маршрутам;
- маршрут № 6: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Анатолия, в обратном направлении: ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
- маршрут № 29: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
- маршрут № 41: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский, пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
- маршрут № 78: …пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту;
- маршрут № 40: …ул.Пушкина – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – ул.Мамонтова – Новый мост, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;
- маршрут № 57: ...ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – пр‑кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту.
Комментарии
Новую дозу патриатизьмы вдуют.
В самый час пик ограничить движения транспорта. Из за мероприятия которое ни какого отношения к Барнаулу не имеет. Браво чиновники.