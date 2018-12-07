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Депутаты Рады подрались в прямом эфире

, ИА "Амител"
Конфликт возник на фоне обсуждения военного положения

Фото: youtube.com

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна устроил драку с внефракционным депутатом Юрием Левченко в прямом эфире парламентского канала "Рада". Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт возник из-за слов Барны о том, что не воевавшие в Донбассе и не мобилизованные депутаты не могут высказываться о введении военного положения и бюджете страны.

Левченко в ответ назвал Барну "прислужником олигархата", а также заявил, что тот "показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве".

После этого депутат из "Блока Петра Порошенко" подошел к оппоненту, ударил его, а затем уронил Левченко и покинул студию.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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