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Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна устроил драку с внефракционным депутатом Юрием Левченко в прямом эфире парламентского канала "Рада". Об этом сообщает РИА Новости.
Конфликт возник из-за слов Барны о том, что не воевавшие в Донбассе и не мобилизованные депутаты не могут высказываться о введении военного положения и бюджете страны.
Левченко в ответ назвал Барну "прислужником олигархата", а также заявил, что тот "показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве".
После этого депутат из "Блока Петра Порошенко" подошел к оппоненту, ударил его, а затем уронил Левченко и покинул студию.
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