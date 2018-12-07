Сегодня, 7 декабря, в Барнауле наградили победителей творческих конкурсов МВД России "Доброе слово", "Открытый взгляд", конкурса изобразительного искусства ГУ "История в красках".
Среди призеров конкурса "Открытый взгляд" — фотокорреспондент Amic.ru Екатерина Смолихина. Она была награждена дипломом 2-й степени в номинации "Защитники правопорядка глазами общества".
"Ваши работы являются мощным средством нравственного и культурно-эстетического воспитания, способствуют популяризации деятельности полиции, укреплению авторитета и престижа службы в органах внутренних дел, наглядно демонстрируют открытость и публичность нашего ведомства", — сказал на награждении начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.
Фотоконкурс "Открытый взгляд" проводится ежегодно в целях культурно-эстетического воспитания личного состава подразделений и учреждений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, повышения престижа службы в органах внутренних дел, формирования позитивного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, укрепления доверия к ним.
Комментарии
молодец, так держать!!!
А на дипломе вправду шрифт практически не читаемый? Или так сфотографировано? ))
А вообще Катя молодец.