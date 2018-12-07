Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае оказали помощь девушке-водителю, которая попала в непростую ситуацию на трассе в 30-градусный мороз.
Как сообщили в пресс-службе краевой Автоинспекции, 6 декабря экипаж дорожно-патрульной службы ОГИБДД по Красногорскому району в составе старшего лейтенанта полиции Александра Курбатова и лейтенанта полиции Андрея Тюкина нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения.
Патрулируя участок Чуйского тракта, на 415 километре правоохранители заметили в кювете автомобиль. В непростую ситуацию попала 30-летняя женщина. При этом на улице был 30-градусный мороз.
"Выяснилось, что девушка не справилась с управлением и допустила съезд с дороги. При этом из двигателя автомобиля вытекло масло, и движение на нем было невозможно. Благодаря слаженной работе инспекторов ДПС транспортное средство вызволили из снежного плена и отбуксировали к месту ближайшего СТО", — уточняют в Госавтоинспекции.
Благодарная бийчанка обратилась в отделение ГИБДД по Красногорскому району и выразила слова признательности автоинспекторам.
Комментарии
Курбатов я думаю объяснил кукушке, что их место на кухне, а не за рулём, ибо мозги куриные не совместимы с авто.
Вообще-то в этом и заключается работа ГИБДД. Помогать и предупреждать. И ничего в этом геройского нет. А то перевернули всё с ног на голову, и теперь то, чем и должен заниматься сотрудник ( а не сидеть в засадах и стричь протоколы и постановления), считается чуть ли не подвигом.