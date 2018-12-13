Четверг, 13 Декабрь, 09:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,42
€ 75,22
244344
Обь
30см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

В ожидании чуда: 10 лучших новогодних книг

, ИА "Амител"
Подборка по-настоящему рождественских историй о любви, доброте и вере в чудеса

Что может быть лучше, чем праздник? Только его ожидание! И хотя по результатам опроса, проведенного Amic.ru совместно с сетью магазинов "Читай-Город", большинство людей не подгадывают чтение книг под праздник, в предвкушении самого сказочного дня в году мы подготовили для вас подборку книг, создающих новогоднее настроение, и которые так приятно прочесть, укутавшись в плед с чашкой горячего чая, когда за окном метет метель, а душа живет ожиданием волшебства.

Олеся Куприн "Новый год с акцентом"

Самый долгожданный праздник никак не может обойтись без красиво накрытого стола, без сердечных поздравлений и многочисленных пожеланий, а самое главное — без праздничных блюд. Задолго до праздника принято задумываться о том, что же приготовить для новогоднего вечера, подолгу листать кулинарные книги, делать закладки и размышлять, что клюкву в этом рецепте можно заменить брусникой, заготовленной прошлой осенью. Олеся Куприн и ее коты знают толк в угощениях, знают, что празднично-новогодняя пора — это время теплых пледов, имбирных пряников и сытных ирландских пирогов.

"Lykke. Секреты самых счастливых людей"

Слово СЧАСТЬЕ на всех языках звучит по-разному, но означает одни и те же чувства — благополучия и радости от жизни. Эксперты из 50 стран мира, говорящие на разных языках, — ученые, психологи, социологи, экономисты и журналисты — объединились, чтобы раскрыть 100 секретов, которые делают людей счастливыми по всему миру:
— Счастью можно и нужно учиться.

— Важно не то, что вы имеете, а как вы к этому относитесь.

— Счастье можно купить за деньги, если мы тратим их на других.

— Мы ищем счастье снаружи. Но подлинное счастье исходит изнутри.

— Счастье — вроде температуры тела: иногда повышается, иногда падает, но обычно приходит в норму.

"Зимние повести и рассказы русских писателей"

В этой книге собраны повести и рассказы о русской зиме с крещенскими морозами, буранами и метелями. А в самом сердце этого сурового времени года — всеми любимые праздники: Рождество, Святки, Новый год, которые вдохновляли писателей и дарили яркие сюжеты русской литературе. 

"Куриный бульон для души. 101 рождественская история"

Эта коллекция рождественских историй согреет ваши сердца в долгие зимние вечера, подарит праздничное настроение и ощущение предстоящих чудес. Реальные истории о семейных традициях, сплачивающих всю семью, о любви, способной преодолеть трудности, и о настоящих чудесах, которые мы сами можем сотворить для наших близких. Одинокая вдова получает рождественский подарок... от покойного мужа. Семейная тайна связывает несколько поколений женщин. Кто-то получает на Рождество игрушки, а кто-то — родителей. Мальчик пережил горе утраты, но продолжал дарить любовь. Нет денег — нет подарков? Или необязательно… И другие 96 поразительных историй, от которых вы не сможете оторваться.

Чарльз Диккенс "Рождественская песнь в прозе"

"Рождественская песнь в прозе" Чарльза Диккенса — одна из самых популярных книг о Рождестве — тираж ее давно превысил миллион. Что нового в этом красивом издании с полноцветными картинками? Иллюстрации Игоря Олейникова создают особую атмосферу чтения, показывают не только образ скряги, ставший символом скупости, но и его человеческие чувства и переживания, которые привели к обновлению этой души. Текст сопровождают комментарии на полях, рассказывающие о жизни викторианской Англии, ведь другая культура — это другой мир, и примечания делают чтение еще интереснее. Книга станет желанным подарком к Новому году и Рождеству и достойным вкладом в домашнюю библиотеку.

Джеймс Боуэн "Подарок от кота Боба"

Уже больше четырех лет книга "Уличный кот по имени Боб" возглавляет списки бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во многих странах. "Подарок от кота Боба" — это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга. Ведь этой парочке всегда есть о чем рассказать своим читателям! До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий кот все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо.

Розамунда Пилчер "В канун Рождества"

По воле случая перед Рождеством в старом провинциальном доме собирается пестрая компания — пять человек разного возраста, разных занятий и интересов. Один пережил тяжкую утрату, у другой разбито сердце, третий на грани развода... В общем, у каждого свои горести и печали. Но, может, их развеет тепло горящего камина, аромат только что сваренного кофе и дальний рокот прибоя? Пять историй сплетаются в одну рождественскую сказку, тихую, как падающий снег за окном. 

Валери Томас, Корки Пол "Ведьмочка Винни встречает Новый год"

Когда ведьмочка Винни и её чёрный кот Вильбур сочиняли письмо для Деда Мороза, они и представить себе не могли, кого обнаружат застрявшим в дымоходе в канун Нового года! Смогут ли Винни и Вильбур помочь доброму волшебнику? И получат ли дети свои подарки вовремя? Неужели Новый год под угрозой? Во всём мире дети и взрослые с удовольствием наблюдают за забавными приключениями незадачливой ведьмочки Винни и кота Вильбура. Иллюстрации Корки Пола сделали персонажей запоминающимися и знаковыми. Общий тираж книг превышает уже 7 миллионов. 

Мэри Стюарт "Людо и звездный конь"

Мальчик Людо живет в горной деревушке. Больше всего на свете он любит ухаживать за своим старым конем по имени Ренти, но однажды зимним вечером конь исчезает. Мальчик отправляется на поиски и... попадает в волшебную пещеру. Оказывается, его старый друг Ренти — на самом деле звездный конь, который должен следовать за солнечной колесницей. Теперь выбор за Людо: вернуться домой или сопровождать своего друга в путешествии по чудесной звездной стране. 

Эва Тарлет "Каждый год Новый год"

Где Санта-Клаус берёт новогодние подарки для всех детей в мире? Ведь он работает всего один день в году! Наверное, кто-то помогает ему в его важном и ответственном деле? Вы угадали — у великого волшебника есть помощник, мастер кукол по имени дядюшка Лео. Именно он готовит подарки для ребят — и даже ремонтирует сани самого Санта-Клауса. В доме у доброго дядюшки Лео настоящая сказочная лаборатория! И на этот раз игрушки у него получились просто замечательные... а вот сани он отремонтировать забыл! Что же делать? Успеет ли Санта развезти подарки всем ребятам на земле в эту волшебную ночь?

Эти и другие книги вы можете приобрести в магазинах "Читай-город":

пр-т Ленина, д. 47
ул. Антона Петрова, д. 219 б, ТРЦ "Огни", 1 этаж
пр-т Красноармейский, д. 47 а, ТЦ "СИТИ-ЦЕНТР", 2 этаж
пр-т Ленина, д. 102 в, ТРЦ "Пионер", 4 этаж
Павловский тракт, д. 251 в, ТРЦ "Европа", 2 этаж
Павловский тракт, д. 188, ТРЦ "Арена", 1 этаж
пр-т Строителей, д. 117, ТРЦ "Галактика", 3 этаж
Сайт
Инстаграм
"Одноклассники"
Группа "ВКонтакте"
Фейсбук

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:32
Пенсионер из видео с елочкой попросил помочь заработать на соль 0
09:30
Фитнес будущего доступен уже сегодня 0
09:21
Автомобиль слетел с дороги на трассе Барнаул — Павловск 0
09:14
Путин назвал Конституцию РФ развивающимся организмом 0
09:05
Всему свое место: куда поставить кулер для воды 0
09:02
ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения 0
09:00
"А можно все и сразу?": как сэкономить время и нервы 0
08:49
Ракета для освоения Луны обойдется России в 1,5 трлн рублей 4
08:30
Чтобы не заниматься сладомазохизмом: инструкция по применению от "Крокуса" 0
08:29
Премьер-министр Испании объявил о повышении МРОТ до 900 евро 6
08:19
Россияне рассказали о своих желаниях в новогоднюю ночь 0
08:06
Усадьбу на огромном участке у реки продают в 100 км от Барнаула за 10 млн 3
08:00
В ожидании чуда: 10 лучших новогодних книг 0
07:50
Кина не будет: какие фразы из "Джентльменов удачи" стали крылатыми 0
07:34
Даже сэкономили: во сколько Алтайскому краю обошлись выборы губернатора 1
07:22
Это шутка? "Союз" помог купить квартиру "Бузовой" из Барнаула 12
07:15
Блюда без свинины и никаких ссор: какие существуют приметы на Новый год 0
07:03
Женская доля: когда жизнь испытывает каждым днем 5
06:48
Что за праздник День Андрея Первозванного, какова его история и традиции 7
06:32
Самые смешные и нелепые детские костюмы на Новый год 10
06:23
Секреты ГОСТа: как дороги должны быть очищены от снега 2
06:14
Снег и гололед обещают в Алтайском крае 13 декабря 0
06:01
Новогодний стол для жителей Алтайского края подорожал на 157 рублей 1
05:08
"Россия 24" рассказала про робота Бориса, выдав за него человека в костюме 3
04:05
Пропавшую украинскую журналистку обнаружили в Москве 0
03:07
Экс-адвокат Трампа получил трехлетний срок 0
02:07
СМИ: неизвестный бросил гранату в силовиков в Ингушетии 0
01:11
В Думе объяснили, почему предложили наказывать за оскорбление власти в сети 2
00:12
Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими людьми 0
23:57
В Госдуме предложили разрешить демонстрацию свастики в учебных целях 0
23:41
Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров 0
23:20
Свердловская чиновница Глацких получила выговор из-за слов о молодежи 2
22:57
Голикова назвала число оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны 3
22:41
Германия поддержит продление санкций против РФ 0
22:20
В Думу внесли законопроект о штрафах за фейковые новости 0
21:57
Путин предложил ежегодно оказывать материальную помощь ветеранам 1
21:38
Чиновника Ространснадзора уволили из-за жены, купившей 66 машин 2
21:23
Путин поручил выяснить причину отмены рэп-концертов 0
20:56
В Кремле прокомментировали слова Порошенко о "войне" 0
20:39
Оскорбление власти в сети хотят приравнять в России к мелкому хулиганству 4
20:21
СМИ: российские власти ужесточат онлайн-платежи 1
19:52
Олимпийская чемпионка назвала детей тупыми 3
19:24
В МВД опровергли запрет полицейским посещать концерты рэперов 0
19:08
Коротко о главном: главная елка Алтая, цена салата и дорогое электричество
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 декабря
18:56
Стали известны самые популярные запросы россиян в Google в 2018 году 0
18:38
В ФРГ тонна шоколада вылилась на улицу и замерзла 0
18:21
Алтайский край признали одним из самых экологически безопасных регионов РФ 4
17:48
Житель Алтая забил до смерти не ночевавшую дома жену и получил срок 1
17:33
Похититель российского флага в Барнауле не смог объяснить свой поступок 3
17:27
Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.