Что может быть лучше, чем праздник? Только его ожидание! И хотя по результатам опроса, проведенного Amic.ru совместно с сетью магазинов "Читай-Город", большинство людей не подгадывают чтение книг под праздник, в предвкушении самого сказочного дня в году мы подготовили для вас подборку книг, создающих новогоднее настроение, и которые так приятно прочесть, укутавшись в плед с чашкой горячего чая, когда за окном метет метель, а душа живет ожиданием волшебства.

Олеся Куприн "Новый год с акцентом"

Самый долгожданный праздник никак не может обойтись без красиво накрытого стола, без сердечных поздравлений и многочисленных пожеланий, а самое главное — без праздничных блюд. Задолго до праздника принято задумываться о том, что же приготовить для новогоднего вечера, подолгу листать кулинарные книги, делать закладки и размышлять, что клюкву в этом рецепте можно заменить брусникой, заготовленной прошлой осенью. Олеся Куприн и ее коты знают толк в угощениях, знают, что празднично-новогодняя пора — это время теплых пледов, имбирных пряников и сытных ирландских пирогов.

"Lykke. Секреты самых счастливых людей"

Слово СЧАСТЬЕ на всех языках звучит по-разному, но означает одни и те же чувства — благополучия и радости от жизни. Эксперты из 50 стран мира, говорящие на разных языках, — ученые, психологи, социологи и экономисты и журналисты — объединились, чтобы раскрыть 100 секретов, которые делают людей счастливыми по всему миру:

- Счастью можно и нужно учиться.

- Важно не то, что вы имеете, а как вы к этому относитесь.

- Счастье можно купить за деньги, если мы тратим их на других.

- Мы ищем счастье снаружи. Но подлинное счастье исходит изнутри.

-Счастье — вроде температуры тела: иногда повышается, иногда падает, но обычно приходит в норму.

"Зимние повести и рассказы русских писателей"

В этой книге собраны повести и рассказы о русской зиме с крещенскими морозами, буранами и метелями. А в самом сердце этого сурового времени года — всеми любимые праздники: Рождество, Святки, Новый год, которые вдохновляли писателей и дарили яркие сюжеты русской литературе.

"Куриный бульон для души. 101 рождественская история"

Эта коллекция рождественских историй согреет ваши сердца в долгие зимние вечера, подарит праздничное настроение и ощущение предстоящих чудес. Реальные истории о семейных традициях, сплачивающих всю семью, о любви, способной преодолеть трудности, и о настоящих чудесах, которые мы сами можем сотворить для наших близких. Одинокая вдова получает рождественский подарок... от покойного мужа. Семейная тайна связывает несколько поколений женщин. Кто-то получает на Рождество игрушки, а кто-то – родителей. Мальчик пережил горе утраты, но продолжал дарить любовь. Нет денег – нет подарков? Или необязательно… И другие 96 поразительных историй, от которых вы не сможете оторваться.

Чарльз Диккенс "Рождественская песнь в прозе"

"Рождественская песнь в прозе" Чарльза Диккенса — одна из самых популярных книг о Рождестве — тираж ее давно превысил миллион. Что нового в этом красивом издании с полноцветными картинками? Иллюстрации Игоря Олейникова создают особую атмосферу чтения, показывают не только образ скряги, ставший символом скупости, но и его человеческие чувства и переживания, которые привели к обновлению этой души. Текст сопровождают комментарии на полях, рассказывающие о жизни викторианской Англии, ведь другая культура — это другой мир, и примечания делают чтение еще интереснее. Книга станет желанным подарком к Новому году и Рождеству и достойным вкладом в домашнюю библиотеку.

Джеймс Боуэн "Подарок от кота Боба"

Уже больше четырех лет книга "Уличный кот по имени Боб" возглавляет списки бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во многих странах. "Подарок от кота Боба" — это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга. Ведь этой парочке всегда есть о чем рассказать своим читателям! До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий кот все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо.

Розамунда Пилчер "В канун Рождества"

По воле случая перед Рождеством в старом провинциальном доме собирается пестрая компания — пятеро человек разного возраста, разных занятий и интересов. Один пережил тяжкую утрату, у другой разбито сердце, третий на грани развода... В общем, у каждого свои горести и печали. Но может, их развеет тепло горящего камина, аромат только что сваренного кофе и дальний рокот прибоя? Пять историй сплетаются в одну рождественскую сказку, тихую, как падающий снег за окном.

Валери Томас, Корки Пол "Ведьмочка Винни встречает Новый год"

Когда ведьмочка Винни и её чёрный кот Вильбур сочиняли письмо для Деда Мороза, они и представить себе не могли, кого обнаружат застрявшим в дымоходе в канун Нового года! Смогут ли Винни и Вильбур помочь доброму волшебнику? И получат ли дети свои подарки вовремя? Неужели Новый год под угрозой? Во всём мире дети и взрослые с удовольствием наблюдают за забавными приключениями незадачливой ведьмочки Винни и кота Вильбура. Иллюстрации Корки Пола сделали персонажей запоминающимися и знаковыми. Общий тираж книг превышает уже более 7 миллионов.

Мэри Стюарт "Людо и звездный конь"

Мальчик Людо живет в горной деревушке. Больше всего на свете он любит ухаживать за своим старым конем по имени Ренти, но однажды зимним вечером конь исчезает. Мальчик отправляется на поиски и... попадает в волшебную пещеру. Оказывается, его старый друг Ренти — на самом деле звездный конь, который должен следовать за солнечной колесницей. Теперь выбор за Людо: вернуться домой или сопровождать своего друга в путешествии по чудесной звездной стране.

Эва Тарлет "Каждый год Новый год"

Где Санта-Клаус берёт новогодние подарки для всех детей в мире? Ведь он работает всего один день в году! Наверное, кто-то помогает ему в его важном и ответственном деле? Вы угадали — у великого волшебника есть помощник, мастер кукол по имени дядюшка Лео. Именно он готовит подарки для ребят — и даже ремонтирует сани самого Санта-Клауса. В доме у доброго дядюшки Лео настоящая сказочная лаборатория! И на этот раз игрушки у него получились просто замечательные... а вот сани он отремонтировать забыл! Что же делать? Успеет ли Санта развезти подарки всем ребятам на земле в эту волшебную ночь?

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