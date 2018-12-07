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Вероятные грабители, которые накануне совершили разбойное нападение на офис платежного центра и похитили более 1 миллиона рублей, задержаны на территории Омской области, сообщил порталу Amic.ru источник.
Официальной информации о задержании вероятных злоумышленников пока нет. Однако в УМВД по краевой столице нашей редакции сообщили, что уточнят эти данные в ближайшее время.
В Управлении МВД России по Омской области порталу Amic.ru по этому поводу отметили: "Официально ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные пока не можем. Информация уточняется".
Между тем напомним, что ограбление было совершено 6 декабря в Центральном районе Барнаула. Злоумышленники в масках ворвались в офис Регионального платежного центра. Сообщалось, что, угрожая кассиру, злоумышленники заставили его открыть сейф, откуда было похищено более одного миллиона рублей.
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