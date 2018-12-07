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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал спецпредставителем главы РФ по международному сотрудничеству в области космоса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на указ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Рогозина Дмитрия специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса", — цитирует агентство текст указа.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания — с 6 декабря.
Напомним, Рогозин занял пост гендиректора Роскосмоса 24 мая. Он обещал сделать все возможное для оправдания доверия Владимира Путина.
Комментарии
Роскосмос
пухлый Димка будет сотрудничать с зелёными человечками на Луне, скоро он построит там офис