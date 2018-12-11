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Панорамный взгляд на шопинг: купить все в одном месте

, ИА "Амител"
Гипермаркет "Алтай" приглашает посетить свою впечатляющую по масштабам и концентрации брендов торговую площадь

Чем больше магазинов с различными категориями товаров, тем лучше. Покупатель обязательно найдет желаемое, да еще и по приятной для него цене. А если торговые точки собраны в одном месте — это идеальный вариант.

В суетную предновогоднюю пору занятым горожанам и гостям Барнаула очень важно не распалять свои время и силы на беготню. Пожалуй, каждому хочется найти своим близким достойные подарки без лишних затрат всех своих ресурсов: как материальных, так и физических, эмоциональных.

В столице Алтайского края есть популярный торговый центр, способный удовлетворить все желания своих гостей.

Огромнейшая площадь, заполненная известными дискаунтерами одежды, косметики, аксессуаров, хозяйственных и других товаров, мебели. Предложения качественных вещей от "бренда". И круглогодичные скидки.

Все это — о гипермаркете "Алтай".

Он — первый в Барнауле торговый центр нового формата, за много лет работы ставший настоящим центром притяжения для покупателей.

Для уюта в доме

В первую очередь, ТЦ "Алтай" славится самой большой в городе мебельной галереей — на 20 тысячах квадратных метров точно можно найти для своего дома качественную и удобную обстановку по комфортным ценам. Мебельный кластер образован более чем 60 магазинами. Для вашего интерьера в "Алтае" представлены выставочные залы как известных российских и зарубежных производителей, так и отделы компаний, предлагающих продукцию в формате "Дисконт".

Больше — значит лучше

Широкоформатный шопинг — именно такое определение как нельзя лучше характеризует торговый центр "Алтай". Торговый центр-панорама, обладающий пространственной зрелищной радостью для заядлых шопингоманов.

Руководство торгового гиганта поставило задачу — превратить гипермаркет в самый большой в крае, да и в Сибири, дискаунтер-аутлет. То есть место, где круглый год товары известных брендов, полюбившихся покупателям, продаются с огромными скидками. И вот на сегодняшний день с этой функцией отлично справляются крупные федеральные и международные игроки: обувные Kari и Zenden, "одежные" Fun Day, Gloria Jeans, O`Stin Дисконт, Collin`s Outlet, Zolla-Дисконт и другие.

Впечатляющему созвездию торговых брендов предоставлена площадь в 50 тысяч квадратных метров.

Семейные ценности

Торговый центр "Алтай" позиционирует себя как комфортное и безопасное место для приятного времяпровождения всей семьей.

Придя сюда, вы будете уверены не только в экономичной составляющей своих покупок, но и в полнейшей безопасности для своих близких. Инженерные системы приведены в соответствие современным нормам, пять входных групп по периметру здания реконструированы и постоянно открыты. В торговых галереях просторно, светло и легко дышится.

Для отдыха создано уютное пространство фудкорта, где можно перевести дух и восполнить силы вкусным обедом.

Ну и, конечно, торговые марки, представленные в торговом центре, нацелены именно на семью.

Отдельного внимания заслуживает сеть магазинов доступной модной одежды для всей семьи Modis с собственными коллекциями для женщин, мужчин, подростков и детей с самого рождения. Большой ассортимент актуальных и стильных моделей позволяет в одном месте подобрать модный базовый гардероб по лучшим ценам. Флагман Modis до сих пор остается эксклюзивом для Барнаула. И это стало грандиозной победой для гипермаркета "Алтай", ведь ритейлер выбрал именно его в качестве своей единственной торговой точки в столице Алтайского края.

С начала декабря 2018 года в ТЦ "Алтай" открыл свои двери еще один магазин брендовой одежды для всей семьи — Family Outlet, где ассортимент в интересах покупателей меняется каждые две недели.

Впечатляющая коллекция

Сейчас в торговом центре "Алтай" собрано больше 200 магазинов. Коллекционирование федеральных дискаунтеров стало отправной точкой для формирования краевого дискаунт-кластера.

С ноября 2018 года в новом формате заработали еще около 40 региональных операторов торговли. Причем для того, чтобы попасть на грандиозную площадь "Алтая", необходимо выполнить одно условие — цены на товары должны быть минимум на 10% ниже, чем в других торговых точках сети. И все это — ради покупателей, которым ТЦ "Алтай" гарантирует честный дисконт.

Что это значит для покупателя? Как минимум — это возможность экономить на каждой отдельной покупке и в итоге получать больше, чем планировалось. Поэтому добро пожаловать в "Respect", "Rieker", "Ralf ringer Дисконт", "Немецкая обувь Дисконт", "Трейс", "Гольфстрим", "ElGorro", "Planet Jeans", "FJ Denim", "Johnwin", "Барин", "Синар", "Престиж", "Stylish", "Парфюм Вояж", "Золото России" и другие магазины-дисконты.

Среди новичков гипермаркета — "Галамарт", где представлены объективно самые дешевые хозтовары. Товар для розничной продажи закупается у производителя напрямую огромными партиями с максимальными скидками, поэтому розничные магазины владеют привлекательными ценами от 9 рублей. Особенность "Галамарта" — он является маркетом ежедневных распродаж.

Также ТЦ "Алтай" уже подписал договор с новосибирской торговой компанией "Марк" — крупным оптовым продавцом товаров для дома и ремонта. Ритейлер, поставляющий продукцию в крупные торговые сети, решил попробовать себя в рознице. В декабре на площади около 500 кв.м. откроется розничный магазин с товарами по оптовым ценам.

Гипермаркет "Алтай"
г. Барнаул, просп. Космонавтов, 6В
Телефон: +7 3852 77-79-93, +7 3852 34-54-28
Режим работы: ежедневно с 10:00-22:00
Официальный сайт
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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