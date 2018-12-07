Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Здание железнодорожного вокзала эвакуировали из-за угроз нетрезвого жителя Кузбасса, который желал поговорить с президентом России.
Как сообщили в краевом управлении Росгвардии, в ночь на 6 декабря экипаж вневедомственной охраны выехал по сигналу тревоги, поступившему из находящегося под охраной оздоровительно-гостиничного комплекса.
"Прибывшим сотрудникам администратор рассказала, что находящийся в одном из номеров гость кричит, что заложил бомбу и взорвет ее. Она решила обратиться за помощью к росгвардейцам и нажала тревожную кнопку. Сотрудники группы задержания прошли в указанный номер и обнаружили в нем мужчину в состоянии алкогольного опьянения с телефоном руках. Нетрезвый постоялец требовал от оператора службы "02" соединить его с Президентом Российской Федерации или хотя бы с представителем его администрации", — уточняют в силовом ведомстве.
На отказ в этой просьбе мужчина угрожал взорвать вокзал. В итоге "телефонный террорист" был задержан.
Граждан, находившихся в здании вокзала, эвакуировали. Взрывного устройства не обнаружено.
Позже было установлено, что задержанный является уроженцем Кузбасса. Ему 31 год. С сентября он находится в федеральном розыске за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений.
Правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
задержали, а мужик может что-то очень важное хотел сообщить гаранту Конституции, теперь всё пропало!
А фотография то зачем мартовская?