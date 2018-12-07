Фото: huffpost.com
Известного британского актера Бенедикта Камбербэтча опубликовали на обложке украинского учебника по зарубежной литературе для учеников 10 класса. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на "Би-би-си".
Уточняется, что книгу выпустило киевское издательство "Грамота" на государственные деньги. Учебное пособие рекомендовано главой Минобразования страны, а его электронную версию можно приобрести бесплатно.
Глава авторского коллектива учебника Ольга Николаенко объяснила, что снимок актера появился на обложке с целью заинтересовать современных школьников. Она считает, что такой шаг нужен, чтобы молодежь "больше читала".
Николаенко также отметила, что в учебнике есть раздел о разных интерпретациях образа Гамлета в ряде стран, поэтому публикация снимка Камбербэтча согласуется с концепцией пособия.
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