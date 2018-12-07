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Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней ели

, ИА "Амител"
Экологи советуют выбирать для украшения живую елку

Фото: finance.bigmir.net

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднее дерево, не навредив природе, и как за ним ухаживать. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение организации.

В организации отмечают, что экологи рекомендуют выбирать для украшения живую елку. Подчеркивается, что выращивание десяти натуральных елей на спецплантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной. Урон природе наносит лишь незаконная рубка, добавили в Роскачестве, заверив, что при покупке ели или сосны в специализированной точке продаж можно быть уверенным, что это не вредит экологии.

Эксперты советуют покупать дерево в лесничествах, магазинах и на легальных ёлочных базарах. В организации отметили, что чаще всего на базарах покупают ель или сосну. Первое дерево — это классический новогодний вариант со стойким хвойным ароматом, однако оно быстрее и легче осыпается.

Также сообщается, что сосны стоят дешевле, поскольку растут быстрее, их длинные иголки дольше остаются на ветках, а главным минусом дерева является большое количество смолы.

При выборе новогоднего дерева эксперты советуют обратить внимание на ветки: они должны быть эластичными и легко гнуться. Также нужно посмотреть на ствол: он тоже должен быть в иголках. При разламывании хвоинок в руке должен появиться характерный приятный аромат. Сообщается, что если на срезе дерева есть широкая темная кайма — оно простоит недолго.

В Роскачестве уточняют, что свежесрубленная ель может стоять в квартире порядка 8 дней, а сосна — около 12. Для продления жизни дерева нужно поставить его вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды. "Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина", — добавили в организации.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.12.2018 14:29
- гость -

разберемся без сопливых... елочные базары открывайте

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