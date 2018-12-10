Плата за день пребывания в городе-курорте Алтайского края Белокурихе с 2019 года вырастет до 50 рублей. Так называемый курортный сбор ввели в мае 2018 года, но он не принес ожидаемых миллионов.
По краевому закону, с 1 мая 2018 года курортный сбор в Белокурихе составляет 30 рублей с человека в сутки. С 1 января 2019 года он будет уже 50 рублей. Таким же он будет и в 2020 году.
Платить его обязаны гости курорта за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (отеле, гостинице, сдающим квартиры и дома). Причем сбор должны платить не только туристы, но и приезжающие по работе. Собранные средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры города.
Когда в 2017 году принимали закон, тогда ещё начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров говорил, что власти планируют собрать в 2018 году примерно 35 млн рублей, в 2019 году – почти 90 млн, в 2020 году — 91 млн, в 2021 — 93 млн рублей, в 2022 году — 96 млн рублей.
Однако пока удалось собрать только 15,7 млн рублей, то есть только половину от запланированного за 2018 год. Председатель парламента Алтайского края Александр Романенко поручил разобраться в причинах недобора: либо планы были завешенными, а соответственно и прогнозируемое количество туристов, либо есть проблемы с администрирование сбора.
От уплаты освобождены жители Белокурихи, дети, студенты, герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы, участники ВОВ, чернобыльцы, инвалиды I и II групп, лица, направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования.
Комментарии
Ах вот ты какая, энергия разВИТИя...
В следующем году стберут ещё меньше, а почему, так никто и не поймет
Можно с лестницы начать сбор снимать на развитие туркластера. Рублей по 10. А то её ногами топчут - она уже разваливается.
Русский горе-менеджмент - бессмысленный и беспощадный
Замечательный рост. 67 процентов.