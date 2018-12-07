Фото: 2gis
Алтайский общественник и активист Сергей Шуленин составил рейтинг "Расточительная закупка". Он подсчитал, сколько денег из бюджета Алтайского края было выделено в 2018 году для проведения банкетов и официальных ужинов.
Согласно информации общественника, первое место в рейтинге заняло Министерство сельского хозяйства, второе — Крайизбирком, а третье — Управление делами губернатора и правительства.
Так, в начале 2018 года Минсельхоз заключил договор со столовой в правительстве края на оказание услуг по организации питания и обслуживанию мероприятий с участием губернатора на сумму 1 484 000 рублей. В частности, из этих средств оплачивались праздничные банкеты, посвященные "Слету животноводов", "Дню работников сельского хозяйства" и "Всемирному конгрессу оленеводов". Среди блюд, которые готовились на мероприятиях, свинина и кета, пирожки, булочки, фрукты и шашлык из курицы.
В Крайизбиркоме, организовавшем в этом году сразу двое выборов, заключили контракт на сумму 893 600 рублей. Эти деньги пошли на организацию кофе-пауз во время проведения обучающих семинаров-совещаний. В Управделами губернатора и правительства, где в этом году со скандалом после заведения уголовного дела был уволен уже бывший начальник Алексей Белобородов, поели на 298 тысяч.
Всего же, по подсчетам общественника, на еду из краевого бюджета было потрачено 2 676 246 рублей.
Комментарии
"Всемирному конгрессу оленеводов"
Чтоооо?
Для Барнаула, численность избирателей в котором сродни с численностью Люксембурга,о таких суммах даже смешно заикаться!
новость высосанная шулениным из пальца
как и аналогичные про стирку штор и ковров в администрации, закупку канцелярии и часов подарочных
Почему смешно? Почему все питаются на свои деньги во время перерывов, организуют праздники за свой счёт, а лодыри, вредящие своим избирателям жрут на бюджетные деньги. Чтоб тем алтайским оленеводам (наверняка издевательство) поперёк ненасытных глоток та кета встала. Та же история в районных администрациях. Есть хитрая строка в бюджете: прочие расходы. Жрут и пьют чиновники этих нищих администраций, не считая деньги и берут их именно из этой статьи расходов, чеков не надо, поди разберись на что потратили деньги, сами пьянствуют на бюджетные деньги , а с предпринимателей трясут то на салюты, то на ёлки. Зато на расчистку дорог денег нееет.
Эту систему можно уничтожит только со всеми тараканами одним разом, иначе расползутся.
Так, в начале 2018 года Минсельхоз заключил договор со столовой в правительстве края на оказание услуг по организации питания и обслуживанию мероприятий с участием губернатора на сумму 1 484 000 рублей. В частности, из этих средств оплачивались праздничные банкеты, посвященные "Слету животноводов", "Дню работников сельского хозяйства" и "Всемирному конгрессу оленеводов". Среди блюд, которые готовились на мероприятиях, свинина и кета, пирожки, булочки, фрукты и шашлык из курицы.
Знатно полакомились. Видать был "рацион Цеповяза", а как захмелели, то со смехом стали кидаться крабами и осетриной.
И когда уже они только нажрутся?!
7.12.2018 15:48
- гость -
"Всемирному конгрессу оленеводов"
Чтоооо?
Дык олени все и сожрали )) чиновникам не досталось
знатно они вас, олени, разводят за бюджетный счёт) особенно на выборах)
Это уж точно.
Так вот вы какие, северные олени.