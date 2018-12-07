Фото: ufaved.info
Подросток из Алтайского края приговорен к сроку в воспитательной колонии за убийство почтальона, разбой и кражу.
Как сообщили в региональной прокуратуре, Алтайский краевой суд проверил приговор в отношении несовершеннолетнего.
Отмечается, что подросток решил совершить разбойное нападение в период условного осуждения.
"В качестве объекта нападения он выбрал работницу почты, разносившую пенсии. Зная дату выдачи пенсий, осужденный подкараулил потерпевшую во дворе одного из домов, напал на нее и нанес множественные удары сначала палкой, а затем ножом, причинив повреждения, несовместимые с жизнью. После этого преступник закопал труп в снег и похитил сумку потерпевшей, в которой находились деньги, предназначенные для выплаты пенсий, на сумму свыше 50 тысяч рублей. Однако данное преступление было раскрыто, часть похищенного изъята и возвращена", — отмечают в надзорном ведомстве.
Во время следствия выяснилось, что молодой человек ранее совершил еще одно преступление — хищение мопеда.
По совокупности преступлений и приговоров суд назначил подростку наказание в виде восьми лет семи месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что назначенное наказание является справедливым и оставила его без изменения.
Комментарии
8 лет за убийство.
Все-таки это мало.
Выйдет в 25 из колонии, и куда он пойдет?
7.12.2018 16:31
- гость -
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