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Лучший подарок - это тот, который сделан золотыми руками

, ИА "Амител"
Традиционная предновогодняя ярмарка мастеров состоится в ТД "ULTRA"

Декабрь — время выбирать подарки для родных и близких. Торговый дом "ULTRA" продолжает радовать горожан ежегодными ярмарками мастеров.

Очередная ярмарка пройдет 14 и 15 декабря 2018 года на первом этаже торгового дома.

Посетители смогут купить подарки к Новому году и рождественским праздникам у 45 лучших мастеров края. Здесь будут представлены эксклюзивные вещи ручной работы: мягкие игрушки из войлока и шерсти, японские игрушки амигуруми, плетеные венки и ёлочные сувениры из бумажной лозы, разнообразное мыло, кожаная и шелковая флористика, украшения из полимерной глины, аквамарина, шайтанита и яшмы. На ярмарке можно купить игрушки, украшения, пряники, куклы и многое другое. Приглашаем посетить ТД ULTRA, пр. Ленина 10.

 

Не пропусти возможность посетить новогоднюю ярмарку и приобрести уникальные подарки для своих близких!

ТД ULTRA
г.Барнаул, пр-т Ленина, 10
Телефон: +7 3852 65‑82-58, +7 3852 65‑86-19
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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