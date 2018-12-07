Социальная акция "Желания под Ёлкой" проходит в краевой столице. В торгово-развлекательных центрах и образовательных организациях Барнаула размещены декоративные ели, украшенные новогодними шарами с указанием на них новогодних желаний детей из малообеспеченных семей. Каждый желающий может купить подарок и оставить его под елкой. Добровольцы доставят подарки адресатам.
К акции уже присоединились: сеть "Киномир" (г. Барнаул), ТРЦ "Огни", АО "Альфа Банк", торговая сеть "Coffe Bull", компания "Дверидофф", сеть тренажерных залов "Рельеф", кофейня Пин-ап, кафе быстрого питания "Прожарка", АлтГТУ, филиал Финансового университета при правительстве РФ, АГУ, АГАУ, Алтайский институт экономики, Алтайский филиал РАНХиГС.
В 2017 году было собрано более 150 подарков, которые были переданы детям.
Социальная акция "Желание под Ёлкой" организуется в краевой столице второй раз. Мероприятие проводит общественный фонд благотворительных и социальных программ "Звездный свет" совместно со студенческим правительством АлтГТУ и при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, управления социальной защиты населения по городу Барнаулу.
Акция продлится до 21 декабря 2018 года.
Более подробную информацию можно уточнить у куратора мероприятия — Ксении Гольцман по телефону 8-961-235-40-90 или по электронной почте kseniyagolcman@mail.ru.
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