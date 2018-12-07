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Режим "черного неба" объявлен в Барнауле с 7 по 10 декабря — это связно с накоплением вредных примесей.
"Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе города. Предприятиям города и автотранспорту рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу при НМУ 1-ой степени опасности с 16 часов 7 декабря до 10 часов 10 декабря", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Подобная рекомендация по тем же причинам дана предприятиям и автотранспорту в Бийске.
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