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Сотрудник корпорации Google по ошибке запустил в сеть рекламную кампанию, которая могла обойтись компании, штаб-квартира которой находится в Калифорнии (США), в 10 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету Financial Times.
По ее данным, ЧП произошло во вторник. Стажер в ходе демонстрации того, как работает электронная система размещения рекламы в сети, случайно нажал не ту клавишу. В результате тестовое рекламное объявление, которое представляло из себя пустой желтый прямоугольник, появилось на многочисленных сайтах США и Австралии, и было там активным около 45 минут.
Ситуация усугубилась тем, что реклама была запущена на открытой бирже, где можно покупать и продавать рекламное место через аукцион в режиме реального времени, по цене, примерно в 10 раз превышающей среднерыночную. В материале сказано, что размещенный стажером заказ предусматривал выплату 25 центов на каждую тысячу просмотров рекламных объявлений при том, что стоимость аренды всей рекламной площади гораздо ниже и составляет от 2 до 4 долларов.
Ошибку заметили лишь спустя 45 минут. За это время рекламу от Google разместили у себя ряд сайтов и мобильных приложений. Компания уже пообещала компенсировать затраты тем, кто разместил ее тестовый логотип.
"Учебное упражнение по размещению рекламы привело к ошибке, которая обернулась реальными затратами для опубликовавших [рекламу] сайтов в течение 45 минут. Как только об этой непреднамеренной ошибке стало известно, мы быстро сработали для того, чтобы остановить [рекламную] кампанию", — цитирует агентство сообщение Google. Данных о том, во сколько обойдется инцидент корпорации с оборотом около 60 миллиардов долларов в год, нет. Однако источник Financial Times сообщил, что речь потенциально может идти о 10 миллионах долларов.
О дальнейшей судьбе стажера и его куратора неизвестно.
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