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В США суд назначил россиянке Бутиной общественного адвоката

, ИА "Амител"
Он будет заниматься определенными аспектами дела

Фото: info.sibnet.ru

Суд в Штатах назначил россиянке Марии Бутиной общественного адвоката А.Джей Крамера. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на базу судебных документов.

Ранее интересы россиянки представлял Роберт Дрисколл, чьи услуги были платными. Отмечается, что Крамер является бесплатным государственным адвокатом в округе Колумбия.

Вице-президент Российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников объяснил, что теперь интересы Бутиной будут представлять несколько адвокатов. По его словам, Дрисколл продолжит заниматься делом россиянки. 

"Новый адвокат назначен ему в помощь и будет заниматься определенными аспектами дела", — цитирует его слова "Интерфакс".

Напомним, Бутину задержали в Америке в середине лета. Она арестована судом по обвинению в работе иноагентом без регистрации. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Следователи считают, что Бутина пыталась повлиять на ключевых спонсоров партии республиканцев, чтобы продвинуть российские интересы. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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