Фото: citysite.od.ua
Пограничники не пустили на территорию Украины четырех журналисток из России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Общественного телевидения "Громадське".
СМИ, со ссылкой на источники, уточняют, что речь идет о сотруднице издания "Старая Русь" Елене Николаевой, Юлии Никитиной из "Фонтанки", а также корреспондентке газеты "Мой район" Елене Владыкиной и журналистке сети SCOOP Анастасии Дроздовой.
Данные издания пока никак не прокомментировали инцидент.
Агентство добавляет, что Киев не раз ограничивал работу СМИ России, в том числе регулярно запрещая журналистам въезд в страну.
В частности, в конце июня власти страны отказали во въезде журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, которые направлялись в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.
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