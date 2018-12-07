Фото: sibreal.org
В сети появился ролик с новыми снимками застолий Вячеслава Цеповяза, который отбывает 20-летний срок в амурской колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Youtube-канал Сергея Перина.
В описании к ролику говорится, что фото Цеповяза, который с другими людьми находится на изобильных застольях либо на природе, были сделаны в период с 2014 по 2017 год.
"Особо опасный преступник несет тяжелое наказание, кушая пищу из ресторана, живя в индивидуальном бараке, проводя время с коллегами за беседой и спортом, но вот вопрос — это и есть справедливое наказание?" — задается вопросом автор записи, ранее уже публиковавший видео из амурской колонии.
Напомним, в начале ноября снимки из колонии, на которых Цеповяз позирует с мобильником, крабами, шашлыком и красной икрой, взывали громкий скандал. Следователи возбудили в отношении сотрудников колонии уголовное дело о превышении полномочий, главу управления ФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, ряд сотрудников были наказаны.
Сам осужденный заявлял о поддельности снимков. По его словам, они были опубликованы на фоне его бракоразводного процесса и раздела имущества с Натальей Стришней.
Цеповяз отбывает срок по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Осенью 2010 года там нашли тела 12 человек, включая четверых детей. Виновными в преступлении признали главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды.
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