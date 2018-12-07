Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Выходные в Алтайском крае пройдут в условиях морозов и в режиме "черного неба", объявленного в Барнауле и Бийске.
В ночь на субботу, 8 декабря, в регионе температура воздуха составит -23...-28 градусов, местами -29...-34 градуса. Днем будет -16...-21 градус, местами в предгорных районах до -10 градусов.
Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
Ночью в воскресенье в крае будет -19...-24 градуса, местами -25...-30 градусов.
Днем ожидается -13...-18 градусов, местами в предгорьях до -7 градусов.
В крае 9 декабря без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь. Ветер северо- восточный, 2-7 метров в секунду.
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