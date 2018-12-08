Правительство Алтайского края планирует повысить заработную плату для учителей. Как заявил министр образования региона Максим Костенко, оклад работников отрасли в Алтайском крае должен составлять не менее 70% в общей структуре зарплаты. Данный вопрос он обсуждал в ходе встречи со спикером АКЗС Александром Романенко.
В рамках встречи обсуждалась тема изменения структуры оплаты труда работников образования, а также возможный переход на отраслевую модель оплаты и перспективы повышения размера зарплат педагогов края. Для урегулирования этих вопросов создана рабочая группа, в состав которой входят депутаты краевого парламента, представители регионального правительства и профсоюзных организаций.
"Первое, что мы должны, — определить и проанализировать всю структуру заработной платы. Второе — выделить зоны риска, связанные с особенностями муниципалитетов и спецификой различных категорий работников образования. Так, работники дополнительного образования вызывают у нас наибольшую тревогу и опасение. И завершающий этап — переформатирование самой модели оплаты труда педагогов", — приводит пресс-служба АКСЗ слова Александра Романенко.
Зарплата педагога складывается из трех частей: гарантированной базовой ставки (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении размера окладной части так, чтобы она составляла не менее 70% от всей выплаты.
По мнению Романенко, это позволит также уйти от серьезного дисбаланса в оплате труда учителей из крупных городских и сельских малокомплектных школ, когда зарплаты педагогов значительно разнятся из-за количества учеников в классах.
Отметим, что зарплатный фонд бюджетников в 2019 году заметно вырастет. Это позволит повысить зарплаты учителям от 5 до 11%.
Комментарии
Зарплата педагога складывается из трех частей: гарантированной базовой ставки (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении размера окладной части так, чтобы она составляла не менее 70% от всей выплаты
Срежут стимулирующие - вот вам и 70%.