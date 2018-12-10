Белокуриха и Бийск — первые два города в Алтайском крае, которые перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами — бытовым мусором, который производят жители и организации. Оба города входят в так называемую Бийскую зону, отвечает за эту территорию ООО "Спецобслуживание — Центральное".

Новая система

Компания является региональным оператором. Её главная задача — организация работы по вывозу мусора от мест накопления до места его дальнейшего хранения. Пока в Алтайском крае нет системы по сортировке мусора, извлечению из него полезной фракции — отходов, которые можно переработать вторично. В регионе есть несколько десятков небольших предприятий, которые перерабатывают стекло, пластик, бумагу и резину, есть предприятия, которые занимаются утилизацией опасных отходов (энергосберегающие лампы, батарейки, градусники), но большая часть мусора так и уходит на полигоны и свалки без разбора.

Система регоператоров создана по всей стране, чтобы наладить раздельный сбор мусора, его переработку и правильную утилизацию. Но это пока только цели на будущее. В первые годы мусорной реформы главное — организовать прозрачную систему вывоза мусора, чтобы отходы попадали на официальные полигоны, а не стихийные свалки в лесах, населенных пунктах и вдоль дорог.

Как вывозится мусор

Итак, в Белокурихе есть три направления вывоза мусора: от многоквартирных домов, из частного сектора и от организаций.

Проще всего было выстроить работу с многоквартирными домами, рассказал корреспонденту Amic.ru директор ООО "Спецобслуживание — Центральное" Алексей Щербатов. Потому что мусор от многоэтажек вывозился централизованно уже много лет. Для его сбора от МКД установлено 27 мусорных площадок. Сейчас мусор вывозится там дважды в день: утром и после обеда.

Первый заместитель главы администрации Белокурихи по общим вопросам Александр Киунов сказал, что, возможно, будут установлены и новые контейнеры, но их необходимость и локация будут определены немного позже, когда регоператор окончательно выстроит всю работу.

"Эти площадки стали заметно чище с приходом регоператора, в городе не стало переполненных баков. Хотя регоператор не увеличил кратность вывоза мусора, работа проводится качественнее, чем прошлым мусорным перевозчиком", — сказал он.

Представитель Общероссийского народного фронта в Белокурихе Анна Щекотова тоже не имеет претензий к работе регоператора: мусор вывозится своевременно.

"У нас тоже только положительное впечатление от работы в городе. С администрацией полное понимание. Мне кажется, что мы зашли в Белокуриху довольно плавно", — отметил Алексей Щербатов.

В частном секторе сложнее. Здесь почти нет специальных контейнерных площадок, мусор вывозят бестарным способом. По субботам в определенное время приезжает мусоровоз, жители выносят свой мусор в пакетах и бросают в машину. Алексей Щербатов сообщил, что график вывоза пока прорабатывается.

Закон запрещает оставлять мусор в пакетах на земле вне личного участка, нельзя использовать и стоящий на земле мусорный бак. Как именно будет организована работа, пока не понятно. Вообще установка контейнеров — обязанность муниципалитета.

И, наконец, организации. По словам Щербатова, сейчас идет процесс подписания договоров, услугами регоператора уже пользуются местные школы и детские сады. К слову, по закону с 1 января 2019 года вывозить мусор будет разрешено только региональному оператору или компаниям-субподрядчикам, с которыми регоператор заключил договор. Остальные организации не имеют права оказывать эту услугу и брать за нее деньги.

Весь собираемый мусор транспортируется на полигон в село Смоленское. Это 100 кубов ежедневно. Раньше белокурихинцы вывозили отходы на свалку в самом городе. Но, опять же, по закону "мусорки" в черте населенного пункта запрещены. Кстати, ликвидировать такие объекты тоже должны местные власти. Александр Киунов сообщил Amic.ru, что свалка уже закрыта и будет рекультивирована. Ежегодно на борьбу со стихийными свалками из местного бюджета выделяется 100 тысяч рублей.

Плата

Самое главное, что волнует местных жителей — изменится ли плата за вывоз мусора. Она уже изменилась. До 1 ноября жители многоквартирных домов платили за вывоз мусора 50 копеек с квадратного метра квартиры. Теперь — 36,12 рубля с человека (прописанного в квартире или доме). Например, раньше собственник квартиры в 60 квадратов платил в месяц 30 рублей независимо от количества проживающих. Теперь 36 — если он живет один, семья из трех человек заплатит уже почти 110 рублей в месяц. Новую плату жители увидят в квитанции за ноябрь. В 2019 году тарифы изменятся, пока не известно, насколько.

"Может, кому-то и покажется, что дорого. Но ведь семья из трех человек и мусора в три раза больше образует. Главное, чтобы было чисто", — считает представительница ОНФ Анна Щекотова.

А вот частный сектор раньше централизованно не платил. Кто-то имел договоры с мусоровывозящей компанией и платил по её тарифам, кто-то вывозил сам, а кто-то и вовсе выбрасывал мусор в контейнеры у многоквартирных домов, по сути, вообще никому не платя. С 1 января 2019 года платить придется абсолютно всем образователям мусора, как частным лицам, так и организациям. Пока, сказал Алексей Щербатов, с частного сектора они денег не берут. Сейчас выстраивается система, оценивается количество необходимых контейнеров (от дома контейнер должен быть на расстоянии 20-100 метров). Только после полной отладки системы плату начнут брать с собственников индивидуальных домов, заверил собеседник.

Александр Киунов признает: если многоквартирные дома давно привыкли платить, то от жителей частного сектора обращения точно будут. Администрация старается максимально подробно разъяснять, что это не прихоть властей или бизнеса, а требование федерального закона, и платить все-таки придется. Так же, как мы платим за свет и отопление.

Другие зоны

Кроме Белокурихи с 1 ноября оператор начал работать и в Бийске. Тут ситуация в частном секторе сложнее. Для жителей многоквартирных домов кроме платы почти ничего не изменилось, ООО "Спецобслуживание — Центральное" — бийская компания, она и до нововведений занималась вывозом мусора в городе.

А вот в частном секторе многие жители купили за свой счет мусорные баки. Теперь эти баки вне закона (они должны стоять не на земле, а на бетонной площадке, и должны быть огорожены). Сейчас в частном секторе Бийска мусор собирается бестарным способом, частные контейнеры мусоровоз не берет. Местные жители таким раскладом оказались недовольны. Власти предлагают пока два решения: платить частной компании, которая будет забирать мусор из персонального контейнера и переносить его до мусоровоза, либо контейнер установить на площадку и внести его в реестр объектов для накопления мусора через местную администрацию.

ООО "Спецобслуживание — Центральное" является региональным оператором сразу трех зон:

Бийская (Бийск, Белокуриха, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Целинный районы). В зоне есть два полигона, куда разрешается вывозить мусор.

Заринская (Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский районы). Здесь тоже два полигона для складирования мусора.

Алейская (Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы). А тут пока один полигон.

Для работы во всех трех зонах у компании есть 35 единиц техники, большая часть из которых новые мусоровозы, которые прессуют мусор, позволяя за раз перевозить больше отходов. Также будут привлекаться субподрядчики.

"1 января 2019 года не случится никакого коллапса. Сначала мы зайдем в муниципалитеты, где власти подготовили схему обращения с отходами и есть контейнерные площадки. Пока это произошло не везде, так что будем смотреть по готовности. Первостепенная задача — не сделать хуже, чем было", — сказал глава компании-регоператора.

В планах "Спецобслуживание — Центральное" организовать сортировку мусора и переработку пластика.

Всего в Алтайском крае семь зон, кроме трех вышеназванных, это:

Барнаульская (Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы). Регоператором является АО "ЭКО-Комплекс". В Барнауле он начнет работать 15 декабря, в остальных районах с нового года.

Славгородская (Славгород, Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский, Хабарский районы). Мусор здесь вывозить будет ООО "Позитив 88".

Каменская (Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы). Регоператор — ООО "Линетт".

Рубцовская (Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы). Регоператор — ООО "ВторГеоРесурс".

Все регоператоры должны заработать не позднее 1 января 2019 года. Сейчас в Алтайском крае 16 полигонов, куда разрешено вывозить мусор, региону требуется больше. Но сколько именно новых появится и где, тоже пока не известно. Сейчас главное — наладить вывоз мусора. Это задача не только региональных операторов, но и местных чиновников.

На недавнем совещании в краевом парламенте министр строительства и ЖКХ Иван Гилев призвал представителей местных администраций содействовать работе регоператора, решать все проблемы конструктивно и выполнять часть своей работы.

"Существенных нареканий к работе регоператоров пока нет. Призываю всех переходить на новый режим работы так, чтобы это было незаметно для потребителей. А там, где вывоза мусора раньше не было, — наименее конфликтно", — сказал он.