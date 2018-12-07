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Временно отстраненная от должности глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что решение о снятии ее с должности должно принимать руководство. Об этом пишет ТАСС.
Ранее свердловские СМИ, ссылаясь на видеоинтервью местному блогеру, писали, что Глацких не собирается покидать пост главы департамента, несмотря на скандал, который разразился после ее слов о том, что государство "в принципе ничего не должно" молодежи, поскольку оно "не просило родителей рожать".
"Планов у меня в отношении работы нет. Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи, хоть я и не оратор, конечно. Но оставят меня на работе или нет — решать руководству", — заявила чиновница.
Также она добавила, что работу ей не позволяет бросить "совесть <...> и человеческий фактор". "Пока я отстранена от работы, проекты, в том числе и федеральные, не реализуются", — отметила Глацких.
Напомним, ранее в сети появился сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на которой чиновница заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", так как оно "не просило родителей рожать".
После публикации записи чиновница извинилась за свои слова, отметив, что хотела "усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство". Также она заявила, что ее слова вырвали из контекста. Глава региона Евгений Куйвашев отстранил Глацких от должности на время служебной проверки.
Комментарии
В загнивающей европе после таких слов она бы на всю оставшуюся жизнь получила "черную метку". а в России ничего, дальше продолжит со своим любовником депутатом воровать бюджетные деньги