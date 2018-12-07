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Свердловская чиновница Глацких не собирается увольняться из-за скандала

, ИА "Амител"
Ранее она заявила, что государство "ничего не должно" молодежи, поскольку оно "не просило родителей рожать"

Фото: oblgazeta.ru

Временно отстраненная от должности глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что решение о снятии ее с должности должно принимать руководство. Об этом пишет ТАСС.

Ранее свердловские СМИ, ссылаясь на видеоинтервью местному блогеру, писали, что Глацких не собирается покидать пост главы департамента, несмотря на скандал, который разразился после ее слов о том, что государство "в принципе ничего не должно" молодежи, поскольку оно "не просило родителей рожать".

"Планов у меня в отношении работы нет. Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи, хоть я и не оратор, конечно. Но оставят меня на работе или нет — решать руководству", — заявила чиновница.

Также она добавила, что работу ей не позволяет бросить "совесть <...> и человеческий фактор". "Пока я отстранена от работы, проекты, в том числе и федеральные, не реализуются", — отметила Глацких.

Напомним, ранее в сети появился сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на которой чиновница заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", так как оно "не просило родителей рожать".

После публикации записи чиновница извинилась за свои слова, отметив, что хотела "усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство". Также она заявила, что ее слова вырвали из контекста. Глава региона Евгений Куйвашев отстранил Глацких от должности на время служебной проверки.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.12.2018 17:59
- гость -

В загнивающей европе после таких слов она бы на всю оставшуюся жизнь получила "черную метку". а в России ничего, дальше продолжит со своим любовником депутатом воровать бюджетные деньги

0  0
7.12.2018 19:22
- гость -

Депутата, имеющего взгляды на жизнь как у этой куклы, нельзя допускать до политики. за какие дела она проголосует?

0  0
7.12.2018 19:30
- гость -

Бабёшка права...
Ни кому наши дети не нужны (если они конечно не "молодогвардейцы"

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7.12.2018 19:33
гость

"... хоть я и не оратор..."
да просто рот рабочий)

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