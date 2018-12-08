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Все не как в Барнауле: в каких городах есть бесплатный проезд на транспорте

, ИА "Амител"
Такая практика используется почти в 20 населенных пунктах по всему миру, включая мегаполисы

Фото: kirov-portal.ru

Недавняя новость об очередном повышении цен на проезд в общественном транспорте Барнаула, мягко говоря, не вызвала энтузиазма у горожан. На этом фоне особенно красноречиво смотрится сообщение о том, что власти Люксембурга с 1 января 2019 года решили сделать проезд полностью бесплатным.

В этой связи портал Amic.ru решил посмотреть, в каких городах мира, сев в автобус, троллейбус или трамвай, тебе не придется рассчитываться вовсе.

Кстати, за бесплатный транспорт ратуют защитники окружающей среды: это позволило бы сократить количество машин, тем самым повлияв на проблемы глобального потепления, загрязнения атмосферы, шума. Сократилось бы количество пробок и аварий на дорогах, была бы решена проблема парковок. Категории населения с низким доходом получили бы большую мобильность.

Во многих городах выбирают компромисс, вводя бесплатный проезд только для своих жителей, как в Таллине, или для особых категорий населения – например, пенсионеров.

Но в начале несколько слов о том, в каких российских городах пробовали внедрять бесплатный проезд. Первопроходцами здесь выступили подмосковные Мытищи и Воронеж. Однако длился эксперимент недолго и вскоре был свернут. Попытки создать народные бесплатные маршруты также предпринимались в Липецке, Уфе и Стерлитамаке. К слову, во время ЧМ-2018 по футболу в российских городах, принимавших матчи мундиаля (но только в день игры), действовал бесплатный проезд на специально оговоренных маршрутах. Как правило они шли до стадиона, фан-зоны и аэропорта (вокзала). Чтобы ими воспользоваться необходимо было предъявить паспорт болельщика и билет на матч.

Но обратимся к мировому опыту. Начнем с городов, имевших в прошлом отношении к СССР.

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Рига (Латвия)

Бесплатный проезд в общественном транспорте действует несколько дней в году, совпадающие с праздниками национального, либо городского масштаба. Воспользоваться могут не только рижане.

Таллин (Эстония)

Полностью бесплатен проезд для таллинцев: людей, в возрасте 65 лет и старше, детей до 7 лет, сопровождающего ребёнка возрастом 3 года, детей-инвалидов, лиц, имеющих серьёзные физические и умственные недостатки, сопровождающему лицу человека с глубокими и тяжёлыми нарушениями зрениями, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и репрессированным (или приравненным к репрессированным). Для жителей Таллина и учащихся, внесённых в базу данных инфосистемы образования Эстонии, для пользования бесплатным общественным транспортом нужно заплатить 3€ за единую проездную карточку и её персонализацию.

Скуодас (Литва)

С 2015 года небольшой литовский городок, как и некоторые другие города Прибалтики, предоставляет местным жителям и туристам право пользоваться общественным транспортом.

Теперь посмотрим на опыт других стран. Не имеющих отношения к бывшему СССР.

Мельбурн (Австралия)

Трамваи в центральном районе города — CBD — бесплатны. Это очень удобно, учитывая, что трамвайная сеть покрывает всю площадь центра, и добраться от одной достопримечательности до другой не составляет никакого труда. Однако нужно сохранять бдительность и не выезжать за кольцевую линию – за пределами CBD за проезд все-таки придется платить. Полный круг трамвай совершает примерно за 50 минут. Это удобный и бесплатный способ добраться до популярных туристических мест, магазинов, работы и мероприятий.

Манчестер (Англия)

Metroshuttle – бесплатные автобусы, которые соединяют главные железнодорожные станции, парковки, зоны шоппинга и бизнеса в центре Манчестера. Они двигаются по трем маршрутам каждые 8-10 минут ежедневно и позволяют быстро и легко добраться до любой популярной точки городского центра.

Ротерхем (Англия)

FreeBee — автобусы, курсирующие по центру города с 8:00 до 18:00 ежедневно кроме воскресенья. Они отправляются от станции Rotherham Interchange каждые 12 минут и предоставляют огромному количеству людей возможность передвигаться по городу бесплатно.

Мариехамн (Финляндия)

Общественный транспорт, принадлежащий автобусной компании Röde Orm, бесплатный как для местных, так и для приезжих с 2000 года.

Акюрейри (Исландия)

“Северная столица” Исландии и четвертый по величине город страны предлагает своим гостям не только потрясающие виды на фьорды и экскурсии на знаменитый водопад Годафосс, но и бесплатные автобусы.

Веленье (Словения)

Веленье – шестой по величине город Словении с приблизительно 34 000 жителей. Система бесплатных желтых автобусов Lokalc предлагает 6 маршрутов с 15-минутным интервалом движения на самых напряженных участках (ежечасно по выходным и праздникам).

Монс (Бельгия)

В городе, расположенному в 50 км к юго-западу от Брюсселя и известном своими университетами, музеями и теннисными турнирами, можно бесплатно ездить на автобусах сети Mons Intra Muros.

Витре (Франция)

С 2001 года все 7 автобусных маршрутов бретонского городка полностью бесплатны для 16 000 местных жителей и туристов. Все они отправляются с главной железнодорожной станции.

Ливиньо (Италия)

Отправляясь на один из крупнейших горнолыжных курортов Италии Ливиньо, туристы могут наслаждаться катанием не только на лыжах и сноубордах, но и на бесплатных автобусах. Четыре автобусные линии (синяя, зеленая, красная, желтая) работают с утра до вечера.

Женева (Швейцария)

Прилетая в Женеву, нужно не забыть взять бесплатный билет для проезда на общественном транспорте в Зоне 10, который действителен в течение 80 минут. Автомат, выдающий билеты, расположен в зале получения багажа, и не требует никаких удостоверений личности – нужно просто нажать на кнопку. С этим билетом можно добраться до центра города на поезде, автобусе, трамвае или mouette – желтом водном такси.

Однако этим гостеприимство Женева не ограничивается: останавливаясь в отеле, хостеле или кемпинге, посетители имеют право на персональный и не подлежащий передаче другому лицу бесплатный билет Geneva Transport Card, который дает возможность пользоваться всей транспортной системой Женевы на протяжении визита.

Куала-Лумпур (Малайзия)

GO KL City Bus – бесплатные автобусы, курсирующие по центральному бизнес-району малазийской столицы. Программа была запущена правительством вопреки протестам владельцев такси, чтобы облегчить населению доступ к общественному транспорту, увеличить мобильность и сократить количество машин в часы пик. Автобусы ходят с 6 утра до 11 вечера с периодичностью 5 минут в наиболее напряженные часы и с 15-минутным интервалом в остальное время.

Чапел-Хилл (США)

Chapel Hill Transit – вторая по величине транспортная система Северной Каролины, начавшая свою работу в 1974 году. Она обеспечивает движение общественного транспорта через Чапел-Хилл, Каррборо и Университет Северной Каролины.

С 2002 года проезд на всех регулярных маршрутах (31) стал бесплатным, и в 2004-2005 годах количество постоянных пассажиров общественного транспорта перевалило за 5,7 миллионов. Автобусы ходят с 5.00 до 1:15 по будням, с 8:00 до 18:30 по субботам и с 10:30 до 23:30 по воскресеньям (кроме праздников и университетских каникул).

Майами (США)

Мегаполис, расположенный на атлантическом побережье в солнечной Флориде, привлекает туристов со всего мира. Его разветвленная транспортная система включает также и Metromover – бесплатные самоуправляемые поезда из небольших вагончиков. Система состоит из 21 станций и охватывает деловой центр города (Downtown Miami), районы Brickell, Park West и Omni. Metromover работает с 5 утра до полуночи и существенно облегчает местным и туристам перемещение по городу. Также в Майами ходят бесплатные троллейбусы.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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