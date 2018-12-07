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Суд признал достаточными доказательства следователей и признал 16-летнего воспитанника КГБУ "Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" виновным в мужеложестве с применением насилия в отношении лица младше 14 лет. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что в 2016 и 2017 году подросток совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего воспитанника центра. При этом он применял в отношении ребенка физическую силу и угрожал расправой.
Суд назначил юноше наказание в виде семи лет воспитательной колонии.
Также следователи расследуют уголовное дело по статье "халатность" в отношении должностных лиц администрации центра помощи детям, позволивших создать условия для совершения преступления в организации.
Комментарии
Надеюсь, в колонии найдутся люди, которые объяснят мрази что так делать нехорошо.
Надеюсь, в колонии найдутся люди, которые объяснят мрази что так делать нехорошо.
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Ваша надежда связана с другими педерастами , которые его опустят ?