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Боксер из США Флойд Мейвезер прокомментировал свое желание встретиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом пишет RT, ссылаясь на "Советский спорт".
41-летний спортсмен готов сражаться с представителями других единоборств исключительно по правилам бокса.
"Я не чокнутый идиот. Я не войду в октагон, чтобы делать то, чем занимаются бойцы MMA. Флойд Мейвезер — боксер. И если кто-то хочет испытать меня в бою, то только на ринге. Все просто и ясно", — цитирует издание слова Мейвезера.
Боксер за свою карьеру одержал 50 побед на ринге в 50 боях. С 2018 года он принимает участие лишь в выставочных боях со спортсменами других видов единоборств.
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