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Журналист из Италии Томмазо Дебенедетти признался в распространении фейковой информации о смерти известного французского кинорежиссера Жан-Люка Годара. Об этом пишет РИА Новости.
"Подтверждаю, что написал в фальшивом Twitter швейцарского министра. Новость о смерти режиссера Годара — фейк, аккаунт создал я", — цитирует агентство слова журналиста.
Ранее ряд СМИ сообщили о смерти 88-летнего режиссера. Источником информации стал Twitter-аккаунт якобы министра культуры Швейцарии.
Журналист Дебенедетти стал известен после ряда фековых новостей. В частности, он сообщал о якобы смерти папы Римского Бенедикта XVI — это сообщение он опубликовал через поддельный аккаунт госсекретаря Ватикана, а также об убийстве в Сирии руководителя террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
В мае прошлого года журналист распространил фейк о смерти белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.
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