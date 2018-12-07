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Главу УФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности по итогам проверки, которая началась после публикации в сети снимков осужденного по делу "банды Цапков" Вчеслава Цеповяза с крабами и шашлыками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-бюро ФСИН.
"В Федеральной службе исполнения наказаний завершена проверка деятельности УФСИН России по Амурской области в связи с опубликованной ранее в СМИ информацией по условиям отбывания наказания осужденного Цеповяза. По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — цитирует агентство сообщение ФСИН.
В пресс-бюро отметили, что в отношении руководство колонии, где находится Цеповяз, продолжается проверка в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
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