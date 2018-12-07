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В Шипуновском районе Алтайского края возбудили дело по статье "фальсификация доказательств по административному делу" в отношении участкового полицейского. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, в конце октября этого года полицейский сфальсифицировал протокол об административном правонарушении в отношении жительницы района за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации, хотя женщина подобных нарушений не совершала. Полицейский заставил ее подписать материалы поддельного дела, угрожая привлечь в противном случае ее несовершеннолетнего сына, который управлял транспортным средством без шлема.
Преступление выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по краю.
Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.
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