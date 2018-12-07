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Комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию "Оскара". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт артиста.
"Я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актеры", — написал Харт.
Свое решение комик объяснил ситуацией вокруг ЛГБТ-сообщества. СМИ пишут, что на артиста обрушилась волна критики из-за твитов с нелестными высказываниями о гомосексуалистах, которые были написаны с 2009 по 2011 год. Он принес им извинения за "жесткие слова в прошлом".
"Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это. Моя цель — объединять людей, а не отдалять нас друг от друга", — подчеркнул Харт.
Вручение премии "Оскар" пройдет 24 февраля следующего года в Лос-Анджелесе. На самую престижную награду в области кинематографии претендует драма российского режиссера Константина Хабенского "Собибор" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Ранее на этой неделе Киноакадемия США объявила, что Харт будет ведущем церемонии.
Комик известен по ролям в таких картинах, как третья и четвертая части "Очень страшного кино", в фильмах "Смерть на похоронах", "Джуманджи: Зов джунглей", "Думай, как мужчина" и ситкоме "Американская семейка".
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